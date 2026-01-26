Невыполнение нового правила тянет большой штраф для водителя

Сигнальная лампа V-16. Фото: goodhouret

В январе вступили в силу новые правила в Испании, где водители обязаны заменить традиционные знаки аварийной остановки (красные треугольники) современными сигнальными устройствами. Новое оборудование призвано радикально снизить уровень опасности для водителей на дорогах общего пользования.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Почему знак опасен

Главной причиной реформы стала угроза здоровью людей во время выхода на проезжую часть. Традиционный треугольник заставлял покидать салон для установки знака на определенном расстоянии позади автомобиля. Это часто приводило к несчастным случаям на скоростных автострадах или в условиях плохой видимости.

Новая лампа V-16 устанавливается на крышу авто и позволяет обозначить место остановки, оставаясь внутри транспортного средства без риска попасть под колеса проезжающих мимо авто.

Технические возможности V-16

Устройство является мобильным маячком который излучает желтый свет с углом обзора 360 градусов. Такая иллюминация позволяет другим участникам движения заметить препятствие с большого расстояния.

Важной частью функционала является встроенная технология геолокации. После активации оборудование автоматически передает точные координаты GPS в облачную платформу управления движением DGT 3.0. Это значительно ускоряет реагирование экстренных служб и улучшает координацию помощи на дорогах в режиме реального времени.

Ответственность за нарушение

Новые правила касаются всех автомобилей зарегистрированных в Испании включая легковые машины и грузовики. Владельцы мотоциклов могут использовать устройство по собственному желанию как дополнительное средство безопасности.

Отсутствие предусмотренной лампы наказывается штрафом в размере от 80 до 200 евро (примерно от 4000 до 10 000 грн).

Такое решение уже вызвало заинтересованность на уровне Европейского Союза из-за чего подобные нормы могут появиться в других странах объединения в ближайшее время.