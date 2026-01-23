Цена профессии: сколько стоит украинцу работа водителем в ЕС в 2026 году

Водитель грузовика. Фото: freepik.com

Начало работы водителем грузовика в странах Евросоюза требует от украинцев значительных предварительных инвестиций на этапе подготовки документов и обучения. Сумма необходимого капитала для выхода в первый рейс в 2026 году варьируется в зависимости от продолжительности курсов и выбранных условий быта. Делать это в Польше дешевле, чем в других странах ЕС.

Об этом сообщила польская Vitrina.

Реклама

Читайте также:

Документальные расходы

Первым этапом является оформление визы, стоимость которой зависит от способа получения приглашения. Прямое оформление через работодателя предусматривает государственные сборы в размере около 90 евро, однако при условии привлечения посредников цена возрастает до 135-225 евро.

Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра, что для граждан Украины составляет 18 евро. Также необходимо учесть расходы на медицинское страхование стоимостью примерно 30 евро и помощь с регистрацией в очередь, что обходится в 40-60 евро.

Профессиональная квалификация Код 95

Стоимость обучения в польских автошколах зависит от формата выбранной программы. Короткий курс для опытных водителей стоит от 180 евро, тогда как полной продолжительностью в один месяц обойдется минимум в 560 евро. Дополнительные средства понадобятся для прохождения медицинской комиссии, психологических тестов и выполнения переводов документов.

Спрос на эти услуги в Польше остается высоким из-за значительно более низких цен по сравнению с Германией или Италией.

Также читайте:

Где сложнее всего получить водительское удостоверение

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Проживание в Варшаве

Самой большой статьей расходов во время подготовки является жилье. Месяц пребывания в хостеле стоит от 200 до 270 евро, тогда как аренда отдельной квартиры может достигать 800 евро. На питание при условии самостоятельного приготовления блюд придется тратить около 380 евро в месяц. Передвижение по городу выгоднее всего осуществлять с помощью месячного проездного билета на все виды транспорта за 40 евро.

Итог расходов

Перед выходом в первую каденцию водителю необходимо сформировать резервный бюджет на бытовые нужды. Это включает приобретение специальной одежды, набора посуды, средств гигиены и аптечки. Отдельно оплачивается чип-карта тахографа и замена водительского удостоверения, если эти расходы не покрывает компания-работодатель.

Итак, общий бюджет для прохождения полного цикла подготовки в течение месяца составляет от 1500 до 2700 евро.