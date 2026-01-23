Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сколько должен заплатить украинец, чтобы работать водителем в ЕС

Сколько должен заплатить украинец, чтобы работать водителем в ЕС

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 06:45
Цена профессии: сколько стоит украинцу работа водителем в ЕС в 2026 году
Водитель грузовика. Фото: freepik.com

Начало работы водителем грузовика в странах Евросоюза требует от украинцев значительных предварительных инвестиций на этапе подготовки документов и обучения. Сумма необходимого капитала для выхода в первый рейс в 2026 году варьируется в зависимости от продолжительности курсов и выбранных условий быта. Делать это в Польше дешевле, чем в других странах ЕС.

Об этом сообщила польская Vitrina.

Реклама
Читайте также:

Документальные расходы

Первым этапом является оформление визы, стоимость которой зависит от способа получения приглашения. Прямое оформление через работодателя предусматривает государственные сборы в размере около 90 евро, однако при условии привлечения посредников цена возрастает до 135-225 евро.

Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра, что для граждан Украины составляет 18 евро. Также необходимо учесть расходы на медицинское страхование стоимостью примерно 30 евро и помощь с регистрацией в очередь, что обходится в 40-60 евро.

Профессиональная квалификация Код 95

Стоимость обучения в польских автошколах зависит от формата выбранной программы. Короткий курс для опытных водителей стоит от 180 евро, тогда как полной продолжительностью в один месяц обойдется минимум в 560 евро. Дополнительные средства понадобятся для прохождения медицинской комиссии, психологических тестов и выполнения переводов документов.

Спрос на эти услуги в Польше остается высоким из-за значительно более низких цен по сравнению с Германией или Италией.

Также читайте:

Где сложнее всего получить водительское удостоверение

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Проживание в Варшаве

Самой большой статьей расходов во время подготовки является жилье. Месяц пребывания в хостеле стоит от 200 до 270 евро, тогда как аренда отдельной квартиры может достигать 800 евро. На питание при условии самостоятельного приготовления блюд придется тратить около 380 евро в месяц. Передвижение по городу выгоднее всего осуществлять с помощью месячного проездного билета на все виды транспорта за 40 евро.

Итог расходов

Перед выходом в первую каденцию водителю необходимо сформировать резервный бюджет на бытовые нужды. Это включает приобретение специальной одежды, набора посуды, средств гигиены и аптечки. Отдельно оплачивается чип-карта тахографа и замена водительского удостоверения, если эти расходы не покрывает компания-работодатель.

Итак, общий бюджет для прохождения полного цикла подготовки в течение месяца составляет от 1500 до 2700 евро.

Европейский союз украинцы учеба авто профессии автомобиль документы водители украинцы в Польше водитель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации