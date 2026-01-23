Відео
Україна
Скільки має заплатити українець, щоб працювати водієм в ЄС

Скільки має заплатити українець, щоб працювати водієм в ЄС

Дата публікації: 23 січня 2026 06:45
Ціна професії: скільки коштує українцю робота водієм в ЄС у 2026 році
Водій вантажівки. Фото: freepik.com

Початок роботи водієм вантажівки у країнах Євросоюзу вимагає від українців значних попередніх інвестицій на етапі підготовки документів та навчання. Сума необхідного капіталу для виходу в перший рейс у 2026 році варіюється залежно від тривалості курсів та обраних умов побуту. Робити це в Польщі дешевше, ніж в інших країнах ЄС.

Про це повідомила польська Vitrina.

Документальні витрати

Першим етапом є оформлення візи, вартість якої залежить від способу отримання запрошення. Пряме оформлення через роботодавця передбачає державні збори у розмірі близько 90 євро, проте за умови залучення посередників ціна зростає до 135–225 євро.

Додатково оплачується сервісний збір візового центру, що для громадян України становить 18 євро. Також необхідно врахувати витрати на медичне страхування вартістю приблизно 30 євро та допомогу з реєстрацією в чергу, що обходиться у 40–60 євро.

Професійна кваліфікація Код 95

Вартість навчання у польських автошколах залежить від формату обраної програми. Короткий курс для досвідчених водіїв коштує від 180 євро, тоді як повний тривалістю один місяць обійдеться мінімум у 560 євро. Додаткові кошти знадобляться для проходження медичної комісії, психологічних тестів та виконання перекладів документів.

Попит на ці послуги у Польщі залишається високим через значно нижчі ціни порівняно з Німеччиною чи Італією.

Проживання у Варшаві

Найбільшою статтею видатків під час підготовки є житло. Місяць перебування в хостелі коштує від 200 до 270 євро, тоді як оренда окремої квартири може сягати 800 євро. На харчування за умови самостійного приготування страв доведеться витрачати близько 380 євро на місяць. Пересування містом найвигідніше здійснювати за допомогою місячного проїзного квитка на всі види транспорту за 40 євро.

Підсумок витрат

Перед виходом у першу каденцію водієві необхідно сформувати резервний бюджет на побутові потреби. Це включає придбання спеціального одягу, набору посуду, засобів гігієни та аптечки. Окремо оплачується чип-картка тахографа та заміна посвідчення водія, якщо ці витрати не покриває компанія-роботодавець.

Отже, загальний бюджет для проходження повного циклу підготовки протягом місяця складає від 1500 до 2700 євро.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
