Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:20
Де найважче отримати посвідчення водіння
Іспит на права. Фото: freepik.com

Отримання водійських прав — це символ свободи, але процес тестування значно відрізняється в різних куточках світу. На прикладі Китаю, Австралії, Японії та інших країн видно, наскільки різними можуть бути вимоги до теоретичної підготовки та практичного досвіду.

Про це написав Jalopnik.

Практичний досвід

  • Австралія — максимальна підготовка. В деяких регіонах, наприклад, на Австралійській столичній території, підлітки можуть бути зобов'язані офіційно зафіксувати 120 годин водіння з інструктором перед допуском до практичного іспиту.
  • Бурунді — відсутність вимог. У цій східноафриканській країні не вимагається жодного навчального часу за кермом чи базового класного курсу. На жаль, ця відсутність підготовки, ймовірно, є причиною високої смертності від ДТП у регіоні.
  • Японія — безкомпромісна практика. На практичному іспиті в Японії вимагається надзвичайна зосередженість та точність. Будь-яке порушення, наприклад, перевищення швидкості або недотримання позиції на смузі, призводить до негайної дискваліфікації та провалу тесту.

Китай Австралія Японія авто водійське посвідчення Уганда автомобіль водії екзамени
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
