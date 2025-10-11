Де найважче отримати посвідчення водіння

Де найскладніше отримати посвідчення водія
Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:20
Іспит на права. Фото: freepik.com
Отримання водійських прав — це символ свободи, але процес тестування значно відрізняється в різних куточках світу. На прикладі Китаю, Австралії, Японії та інших країн видно, наскільки різними можуть бути вимоги до теоретичної підготовки та практичного досвіду.
Про це написав Jalopnik.
Теоретичні іспити
- Китай — екстремальна складність. Теоретичний іспит складається зі 100 питань, які вибираються з бази, що містить понад 1000 варіантів. Для успішного складання потрібно набрати щонайменше 90% правильних відповідей.
- Уганда та Єгипет — мінімальні вимоги. В Уганді тест складається з 30 питань, але прохідний бал — лише 25%. В Єгипті письмовий іспит є відносно новою вимогою та містить лише 10 питань, що робить його одним із найлегших у світі.
Практичний досвід
- Австралія — максимальна підготовка. В деяких регіонах, наприклад, на Австралійській столичній території, підлітки можуть бути зобов'язані офіційно зафіксувати 120 годин водіння з інструктором перед допуском до практичного іспиту.
- Бурунді — відсутність вимог. У цій східноафриканській країні не вимагається жодного навчального часу за кермом чи базового класного курсу. На жаль, ця відсутність підготовки, ймовірно, є причиною високої смертності від ДТП у регіоні.
- Японія — безкомпромісна практика. На практичному іспиті в Японії вимагається надзвичайна зосередженість та точність. Будь-яке порушення, наприклад, перевищення швидкості або недотримання позиції на смузі, призводить до негайної дискваліфікації та провалу тесту.
