Де найважче отримати посвідчення водіння

Іспит на права. Фото: freepik.com

Отримання водійських прав — це символ свободи, але процес тестування значно відрізняється в різних куточках світу. На прикладі Китаю, Австралії, Японії та інших країн видно, наскільки різними можуть бути вимоги до теоретичної підготовки та практичного досвіду.

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Теоретичні іспити

Китай — екстремальна складність. Теоретичний іспит складається зі 100 питань, які вибираються з бази, що містить понад 1000 варіантів. Для успішного складання потрібно набрати щонайменше 90% правильних відповідей.

Теоретичний іспит складається зі 100 питань, які вибираються з бази, що містить понад 1000 варіантів. Для успішного складання потрібно набрати щонайменше 90% правильних відповідей. Уганда та Єгипет — мінімальні вимоги. В Уганді тест складається з 30 питань, але прохідний бал — лише 25%. В Єгипті письмовий іспит є відносно новою вимогою та містить лише 10 питань, що робить його одним із найлегших у світі.

Також читайте:

Де можна обміняти українські водійські права без іспитів

Як поновити водійські права, вилучені через суд

Як українцю отримати водійські права у Польщі

Практичний досвід