Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Где сложнее всего получить водительское удостоверение

Где сложнее всего получить водительское удостоверение

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 01:20
Где труднее всего получить водительское удостоверение
Экзамен на права. Фото: freepik.com

Получение водительских прав — это символ свободы, но процесс тестирования значительно отличается в разных уголках мира. На примере Китая, Австралии, Японии и других стран видно, насколько разными могут быть требования к теоретической подготовке и практическому опыту.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Теоретические экзамены

  • Китай — экстремальная сложность. Теоретический экзамен состоит из 100 вопросов, которые выбираются из базы, содержащей более 1000 вариантов. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 90% правильных ответов.
  • Уганда и Египет — минимальные требования. В Уганде тест состоит из 30 вопросов, но проходной балл — всего 25%. В Египте письменный экзамен является относительно новым требованием и содержит всего 10 вопросов, что делает его одним из самых легких в мире.

Также читайте:

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Как восстановить водительские права, изъятые через суд

Как украинцу получить водительские права в Польше

Практический опыт

  • Австралия — максимальная подготовка. В некоторых регионах, например, на Австралийской столичной территории, подростки могут быть обязаны официально зафиксировать 120 часов вождения с инструктором перед допуском к практическому экзамену.
  • Бурунди — отсутствие требований. В этой восточноафриканской стране не требуется никакого учебного времени за рулем или базового классного курса. К сожалению, это отсутствие подготовки, вероятно, является причиной высокой смертности в результате ДТП в регионе.
  • Япония — бескомпромиссная практика. На практическом экзамене в Японии требуется чрезвычайная сосредоточенность и точность. Любое нарушение, например, превышение скорости или несоблюдение позиции на полосе, приводит к немедленной дисквалификации и провалу теста.

Китай Австралия Япония авто водительское удостоверение Уганда автомобиль водители экзамены
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации