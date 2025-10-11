Где труднее всего получить водительское удостоверение

Где сложнее всего получить водительское удостоверение
Дата публикации 11 октября 2025 01:20
Экзамен на права. Фото: freepik.com
Получение водительских прав — это символ свободы, но процесс тестирования значительно отличается в разных уголках мира. На примере Китая, Австралии, Японии и других стран видно, насколько разными могут быть требования к теоретической подготовке и практическому опыту.
Об этом написал Jalopnik.
Теоретические экзамены
- Китай — экстремальная сложность. Теоретический экзамен состоит из 100 вопросов, которые выбираются из базы, содержащей более 1000 вариантов. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 90% правильных ответов.
- Уганда и Египет — минимальные требования. В Уганде тест состоит из 30 вопросов, но проходной балл — всего 25%. В Египте письменный экзамен является относительно новым требованием и содержит всего 10 вопросов, что делает его одним из самых легких в мире.
Практический опыт
- Австралия — максимальная подготовка. В некоторых регионах, например, на Австралийской столичной территории, подростки могут быть обязаны официально зафиксировать 120 часов вождения с инструктором перед допуском к практическому экзамену.
- Бурунди — отсутствие требований. В этой восточноафриканской стране не требуется никакого учебного времени за рулем или базового классного курса. К сожалению, это отсутствие подготовки, вероятно, является причиной высокой смертности в результате ДТП в регионе.
- Япония — бескомпромиссная практика. На практическом экзамене в Японии требуется чрезвычайная сосредоточенность и точность. Любое нарушение, например, превышение скорости или несоблюдение позиции на полосе, приводит к немедленной дисквалификации и провалу теста.
