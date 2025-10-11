Где труднее всего получить водительское удостоверение

Экзамен на права. Фото: freepik.com

Получение водительских прав — это символ свободы, но процесс тестирования значительно отличается в разных уголках мира. На примере Китая, Австралии, Японии и других стран видно, насколько разными могут быть требования к теоретической подготовке и практическому опыту.

Теоретические экзамены

Китай — экстремальная сложность. Теоретический экзамен состоит из 100 вопросов, которые выбираются из базы, содержащей более 1000 вариантов. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 90% правильных ответов.

Уганда и Египет — минимальные требования. В Уганде тест состоит из 30 вопросов, но проходной балл — всего 25%. В Египте письменный экзамен является относительно новым требованием и содержит всего 10 вопросов, что делает его одним из самых легких в мире.

Практический опыт