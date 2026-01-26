Невиконання нового правила тягне великий штраф для водія

Сигнальна лампа V-16. Фото: goodhouret

У січні набули чинності нові правила в Іспанії, де водії зобовʼязані замінити традиційні знаки аварійної зупинки (червоні трикутники) сучасними сигнальними пристроями. Нове обладнання покликане радикально знизити рівень небезпеки для водіїв на дорогах загального користування.

Чому знак небезпечний

Головною причиною реформи стала загроза здоров’ю людей під час виходу на проїжджу частину. Традиційний трикутник змушував залишати салон для встановлення знака на певній відстані позаду автомобіля. Це часто призводило до нещасних випадків на швидкісних автострадах або за умов поганої видимості.

Нова лампа V-16 встановлюється на дах авто та дозволяє позначити місце зупинки ,залишаючись усередині транспортного засобу без ризику потрапити під колеса авто що проїжджають повз.

Технічні можливості V-16

Пристрій є мобільним маячком який випромінює жовте світло з кутом огляду 360 градусів. Така ілюмінація дозволяє іншим учасникам руху помітити перешкоду з великої відстані.

Важливою частиною функціонала є вбудована технологія геолокації. Після активації обладнання автоматично передає точні координати GPS до хмарної платформи управління рухом DGT 3.0. Це значно прискорює реагування екстрених служб та покращує координацію допомоги на дорогах у режимі реального часу.

Відповідальність за порушення

Нові правила стосуються всіх автомобілів зареєстрованих в Іспанії включаючи легкові машини та вантажівки. Власники мотоциклів можуть використовувати пристрій за власним бажанням як додатковий засіб безпеки.

Відсутність передбаченої лампи карається штрафом у розмірі від 80 до 200 євро (приблизно від 4000 до 10 000 грн).

Таке рішення вже викликало зацікавленість на рівні Європейського Союзу через що подібні норми можуть з’явитися в інших країнах об’єднання найближчим часом.