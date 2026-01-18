Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой штраф за отсутствие омывателя в авто

Какой штраф за отсутствие омывателя в авто

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 10:45
Когда и как водителей штрафуют за пустой бачок омывателя
Девушка держит в руках емкость с омывателем стекла. Фото: freepik.com

Грязное лобовое стекло, дождь или слякоть, и вдруг дворники перестают работать, потому что в бачке закончился омыватель. В Польше это может привести к штрафу, хотя многие водители до сих пор не понимают, когда полицейский на самом деле имеет основания для взыскания.

Об этом написал Moto.

Реклама
Читайте также:

Когда это правонарушение

Сам по себе факт пустой емкости не считается нарушением. Проблема появляется тогда, когда погодные условия требуют использования стеклоочистителей, а водитель не может этого сделать. Во время дождя, снега или движения по грязной дороге невозможность очистить лобовое стекло расценивается как создание опасности, ведь водитель теряет должный обзор.

Зимой использование летних средств или воды приводит к замерзанию системы, что полиция также трактует как ненадлежащее техническое состояние транспортного средства. Так как замерзшая жидкость делает систему неработоспособной, важно вовремя переходить на морозостойкие смеси. Это позволяет избегать неприятных ситуаций во время проверок и гарантирует безопасность всех участников движения.

Также читайте:

Как справиться в авто с замерзшими форсунками омывателя

Как включить зимний режим стеклоочистителей автомобиля

Суммы взысканий

За невозможность использования омывателя полицейский может выписать штраф в размере до 300 злотых (около 3250 гривен). В большинстве случаев правоохранители ограничиваются предупреждением, если ситуация не является критической. Однако в случае реальной угрозы безопасности водителю могут начислить еще и штрафные баллы.

авто штраф штрафы советы автомобиль водители штраф в Польше
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации