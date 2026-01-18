Когда и как водителей штрафуют за пустой бачок омывателя

Девушка держит в руках емкость с омывателем стекла. Фото: freepik.com

Грязное лобовое стекло, дождь или слякоть, и вдруг дворники перестают работать, потому что в бачке закончился омыватель. В Польше это может привести к штрафу, хотя многие водители до сих пор не понимают, когда полицейский на самом деле имеет основания для взыскания.

Когда это правонарушение

Сам по себе факт пустой емкости не считается нарушением. Проблема появляется тогда, когда погодные условия требуют использования стеклоочистителей, а водитель не может этого сделать. Во время дождя, снега или движения по грязной дороге невозможность очистить лобовое стекло расценивается как создание опасности, ведь водитель теряет должный обзор.

Зимой использование летних средств или воды приводит к замерзанию системы, что полиция также трактует как ненадлежащее техническое состояние транспортного средства. Так как замерзшая жидкость делает систему неработоспособной, важно вовремя переходить на морозостойкие смеси. Это позволяет избегать неприятных ситуаций во время проверок и гарантирует безопасность всех участников движения.

Суммы взысканий

За невозможность использования омывателя полицейский может выписать штраф в размере до 300 злотых (около 3250 гривен). В большинстве случаев правоохранители ограничиваются предупреждением, если ситуация не является критической. Однако в случае реальной угрозы безопасности водителю могут начислить еще и штрафные баллы.