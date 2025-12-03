Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как включить зимний режим дворников авто

Как включить зимний режим дворников авто

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 06:00
Зачем дворникам авто нужен зимний режим
Стеклоочистители. Фото: hella-wiperblades.com

С наступлением холодов водители сталкиваются с проблемой намерзания льда на щетках стеклоочистителей, что делает их работу неэффективной и даже опасной для стекла. Производители предусмотрели эту проблему, добавив специальный зимний режим, который ускоряет оттаивание и возвращает дворникам рабочее состояние.

Об этом написал Ampercar.

Реклама
Читайте также:

Как быстро включить зимний режим

С наступлением устойчивых морозов одной из самых распространенных проблем является обледенение щеток дворников, которые не могут качественно очищать стекло, оставляют разводы и могут поцарапать поверхность. А специальный прогрев может занять до получаса.

Чтобы избежать длительного ожидания, некоторые производители добавили специальный зимний режим для дворников. Эта функция не только помогает избавиться ото льда быстрее, но и защищает щетки от повреждения.

Принцип работы

В этом режиме дворники не прячутся под капотом, а фиксируются в точке, расположенной выше обычной. Фактически они оказываются в зоне, где поток теплого воздуха от печки максимально активен. Благодаря этому лед сходит значительно быстрее, и щетки приходят в рабочее состояние почти сразу. При этом обзор дороги не страдает.

Способ активации функции отличается в зависимости от модели авто. На некоторых машинах достаточно легкого прикосновения к рычагу, тогда как в других эта опция может быть скрыта глубоко в сервисных настройках. Точный порядок активации всегда стоит уточнять в руководстве по эксплуатации.

Важно помнить о рисках: во избежание появления трещин на стекле, нельзя сразу направлять максимально горячий поток воздуха на сильно остывшую поверхность. Сперва необходимо дать салону немного прогреться, а затем постепенно усиливать обдув.

Также читайте:

Дворники размазывают грязь по стеклу автомобиля: что делать

Как спасти примерзшие к лобовому стеклу авто дворники

Настройка форсунок

Кроме дворников, можно перевести в зимний режим и форсунки стеклоомывателя. На многих моделях для этого достаточно повернуть специальный регулятор на обратной стороне форсунок примерно на 180 градусов с помощью отвертки.

После такой манипуляции жидкость не будет распыляться, а будет выливаться тонкими струями на стекло. Это предотвращает образование ледяной пробки и сохраняет работоспособность системы даже в сильный мороз.

авто зима советы автомобиль стекло
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации