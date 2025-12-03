Навіщо двірникам авто потрібен зимовий режим

Склоочисники. Фото: hella-wiperblades.com

З настанням холодів водії стикаються з проблемою намерзання льоду на щітках склоочисників, що робить їхню роботу неефективною та навіть небезпечною для скла. Виробники передбачили цю проблему, додавши спеціальний зимовий режим, який прискорює відтавання та повертає двірникам робочий стан.

Як швидко увімкнути зимовий режим

З настанням стійких морозів однією з найпоширеніших проблем є обмерзання щіток двірників, які не можуть якісно очищати скло, залишають розводи та можуть подряпати поверхню. А спеціальне прогрівання може зайняти до пів години.

Щоб уникнути тривалого очікування, деякі виробники додали спеціальний зимовий режим для двірників. Ця функція не лише допомагає позбутися льоду швидше, але й захищає щітки від пошкодження.

Принцип роботи

У цьому режимі склоочисники не ховаються під капотом, а фіксуються в точці, розташованій вище за звичайну. Фактично вони опиняються в зоні, де потік теплого повітря від пічки максимально активний. Завдяки цьому лід сходить значно швидше, і щітки приходять у робочий стан майже одразу. При цьому огляд дороги не страждає.

Спосіб активації функції відрізняється залежно від моделі авто. На деяких машинах достатньо легкого дотику до важеля, тоді як в інших ця опція може бути прихована глибоко в сервісних налаштуваннях. Точний порядок активації завжди варто уточнювати в керівництві з експлуатації.

Важливо пам'ятати про ризики: щоб уникнути появи тріщин на склі, не можна одразу направляти максимально гарячий потік повітря на сильно охолоджену поверхню. Спершу необхідно дати салону трохи прогрітися, а потім поступово посилювати обдув.

Налаштування форсунок

Окрім двірників, можна перевести у зимовий режим і форсунки склоомивача. На багатьох моделях для цього досить повернути спеціальний регулятор на зворотній стороні форсунок приблизно на 180 градусів за допомогою викрутки.

Після такої маніпуляції рідина не розпилюватиметься, а виливатиметься тонкими струменями на скло. Це запобігає утворенню льодової пробки та зберігає працездатність системи навіть у сильний мороз.