Україна
Який штраф за відсутність омивача в авто

Який штраф за відсутність омивача в авто

Дата публікації: 18 січня 2026 10:45
Коли та як водіїв штрафують за порожній бачок омивача
Дівчина тримає у руках місткість з омивачем скла. Фото: freepik.com

Брудне лобове скло, дощ або сльота, й раптом двірники перестають працювати, бо у бачку закінчився омивач. У Польщі це може призвести до штрафу, хоча багато водіїв досі не розуміють, коли поліцейський насправді має підстави для стягнення.

Про це написав Moto.

Читайте також:

Коли це правопорушення

Сам по собі факт порожньої місткості не вважається порушенням. Проблема з’являється тоді, коли погодні умови вимагають використання склоочисників, а водій не може цього зробити. Під час дощу, снігу або руху по брудній дорозі неможливість очистити лобове скло розцінюється як створення небезпеки, адже водій втрачає належний огляд.

Взимку використання літніх засобів або води призводить до замерзання системи, що поліція також трактує як неналежний технічний стан транспортного засобу. Позаяк замерзла рідина робить систему непрацездатною, важливо вчасно переходити на морозостійкі суміші. Це дозволяє уникати неприємних ситуацій під час перевірок та гарантує безпеку усіх учасників руху.

Також читайте:

Як впоратися в авто з замерзлими форсунками омивача

Як увімкнути зимовий режим склоочисників автомобіля

Суми стягнень

За неможливість використання омивача поліцейський може виписати штраф у розмірі до 300 злотих (близько 3250 гривень). У більшості випадків правоохоронці обмежуються попередженням, якщо ситуація не є критичною. Проте у разі реальної загрози безпеці водієві можуть нарахувати ще й штрафні бали.

авто штраф штрафи поради автомобіль водії штраф у Польщі
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
