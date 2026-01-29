Відео
Головна Авто Де заборонено прогрівати автомобіль взимку

Де заборонено прогрівати автомобіль взимку

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 20:40
Який штраф за прогрів двигуна автомобіля взимку
Прогрівання автомобіля взимку. Фото: today.ua

У більшості європейських держав практика тривалого прогрівання двигуна автомобіля взимку обмежена законом. Робота мотора в запаркованому автомобілі зазвичай дозволена лише протягом кількох хвилин залежно від внутрішніх правил конкретної країни.

Про це написав Autogeek.

Суворі ліміти

У Швеції, Норвегії та Фінляндії, транспортний засіб не може стояти з увімкненим двигуном понад дві хвилини. У Німеччині зафіксоване порушення правил прогрівання призводить до виписки штрафу в розмірі 80 євро. Польське законодавство забороняє залишати заведене авто без нагляду, а в деяких містах Європи діють ще жорсткіші локальні обмеження.

Екологічне підґрунтя

Такі заборони є частиною екологічної стратегії, спрямованої на скорочення вуглецевого сліду та зменшення викидів шкідливих речовин. Холостий режим вважається одним з найменш ефективних для бензинових та дизельних агрегатів, позаяк в цей момент рівень шкідливих викидів є особливо високим.

Найбільший негативний вплив відчувається в густонаселених житлових зонах, тому в правилах дорожнього руху багатьох держав окремо прописана заборона на роботу мотора на місці саме в таких районах.

авто штраф штрафи зима автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
