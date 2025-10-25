Самый лучший подержанный автомобиль, по мнению автоэксперта

2017 MINI Clubman Cooper S Фото: caranddriver.com

Британский автоэксперт Кристофер Шарп, который пишет обзоры о новых и подержанных авто, рассказал о своем неожиданном выборе. После года поисков идеальной замены своему любимому MINI Clubman Cooper, он в конце концов остановился на той же модели — подержанном MINI Clubman Cooper S.

Об этом написал Express.

Мощность и практичность

Шарп признает, что его выбор не уникален, поскольку MINI в целом имеет высокую репутацию на рынке подержанных авто. Однако ключевым для него стало желание повысить уровень своего автомобиля, сохраняя преимущества предыдущей модели.

Новый выбор Шарпа — это Cooper S 2017 года, который обеспечил значительный прирост характеристик по сравнению с его старым Cooper:

2-литровый 4-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом (189 л.с.) против 1,5-литрового (134 л.с.);

крутящий момент увеличился с 220 Нм до 279 Нм.

Cooper S оснащен системой полного привода ALL4 и 6-ступенчатой механической коробкой передач, что полностью удовлетворило потребность нового владельца в более спортивной производительности.

MINI Clubman удобен благодаря тому, что все настройки находятся под рукой, а основное управление осуществляется кнопками на руле, что позволяет не отвлекаться от дороги. Новый Cooper S добавил сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay в качестве дополнительной опции.

Кроме того, Clubman оказался очень практичным благодаря вместительному багажнику — 360 л и 1250 л со сложенными сиденьями.

Удовольствие от управления

Новый полный привод ALL4 дарит ощущение безопасности и позволяет быстрее выходить из медленных поворотов. Несмотря на несколько более жесткую подвеску, спортивный режим компенсирует это, выдавая звук, похожий на раллийные автомобили Subaru 1990-х годов.

После микропутешествия, во время которого он испытал Cooper S, Кристофер Шарп подтвердил, что его выбор не разочаровал.