ТОП-5 подержанных автомобилей для водителей-новичков в 2024 году

Mini Cooper. Фото: mini-kyiv.com.ua

Начинающим, только недавно получившим водительское удостоверение, рекомендуют выбирать свой первый автомобиль небольшого размера. Скромные габариты машины научат лучше чувствовать авто, что поможет в частности развить навыки парковки.

Лучшие автомобили для новичков по версии Autocar.

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1. Mini Cooper

Фото: autoexpress.co.uk

Доступно много уровней комплектации со списком комбинаций цветов и опций, столь большим, что двух одинаковых Mini не существует. Предложено шесть двигателей — от 1,4-литрового бензинового до 2-литрового дизеля.

Впрочем, у некоторых автомобилей возникли проблемы с трансмиссией, поэтому внимательно прислушиваетесь к нытью коробки передач во время тест-драйва.

2. Toyota Yaris T-Sport

Фото: media.toyota.co.uk

Когда появился Toyota Yaris, он стал автомобилем года, поэтому T Sport построен на хорошем фундаменте.

Автомобиль получил 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель — один из первых, имевший сменные фазы газораспределения, что позволило ему развивать 103 л.с. и разгоняться до 100 км/ч за 9 с. Мощность передается на передние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

3. Fiat Panda 100HP

Фото: autoexpress.co.uk

Маленький городской автомобиль получил 1,4-литровый двигатель мощностью 99 л.с. Машина весит всего 975 кг и имеет 6-ступенчатую коробку передач.

Но покупать его следует очень осторожно. Задняя балка моста, например, может ржаветь и ломаться вокруг пружин. Эта деталь не использовалась ни на какой другой машине, а Fiat не создал слишком много 100HP, поэтому найти замену сложно.

4. Suzuki Swift Sport

Фото: wikipedia

Автомобиль имеет 1,6-литровый двигатель и выдает 125 л.с. и весит всего 1,1 т. Машина разгоняется до 100 км/ч за 8,9 с, а ее максимальная скорость составляет 200 км/ч.

5. Ford Fiesta Zetec S

Фото: evo.co.uk

Под красивой оболочкой Ford Fiesta находится отличное шасси. Но держитесь как можно дальше от автомобилей, которые выглядят запущенными — есть шанс заплатить за техническое обслуживание больше, чем за машину.

Наиболее распространенным является 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 120 л.с. с быстрой 5-ступенчатой коробкой передач.

Ранее мы представляли ТОП-10 малолитражек с минимальными затратами топлива. Также писали, что в Украине начались продажи электрического хэтчбека Mini Cooper.