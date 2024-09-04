Новый электрический хэтчбек MINI Cooper — сколько стоит в Украине

MINI Cooper (J01). Фото: bmwblog.com

Новый электрический MINI Cooper (J01) представлен в Украине с двумя вариантами силовой установки. Также электрокар имеет четыре вида отделки, которые существенно отличаются материалами и дизайнерскими идеями в интерьере.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики MINI Cooper (J01)

Модель основана на новой платформе, разработанной исключительно для электромобилей. Стартовый MINI Cooper E получил 160-сильный электродвигатель с запасом хода около 305 км, а Cooper SE имеет 170-сильный агрегат и способен преодолеть 402 км на одном заряде.

Электрический хэтчбек получил четыре линейки отделки, которые будут существенно отличаться материалами и дизайнерскими идеями в интерьере — Essential, Classic, Favoured и JCW Style.

При этом общая архитектура пассажирского отсека останется неизменной. Есть кресла характерной формы, минималистическая передняя панель, большой диск OLED-дисплея по центру и модуль из 5 тумблеров под ним.

Фото: bmwblog.com

Цена MINI Cooper (J01)

Усложняет ценообразование большой список дополнительного оборудования и опций для индивидуализации электрокара. Как бы то ни было, стоимость MINI Cooper E начинается с 1 334 000 грн, а цены на более мощный MINI Cooper SE стартуют с 1 480 000 грн.

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