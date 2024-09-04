Новий електричний хетчбек MINI Cooper — яка ціна в Україні

MINI Cooper (J01). Фото: bmwblog.com

Новий електричний MINI Cooper (J01) в Україні представлений з двома варіантами силової установки. Також електрокар має чотири види оздоблення, які суттєво відрізняються за матеріалами та дизайнерськими ідеями в інтер'єрі.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики MINI Cooper (J01)

Модель заснована на новій платформі, розробленій виключно для електромобілів. Стартовий MINI Cooper E отримав 160-сильний електродвигун, з запасом ходу близько 305 км, а Cooper SE має 170-сильний агрегат та здатен подолати 402 км на одному заряді.

Електричний хетчбек отримав чотири лінійки оздоблення, які суттєво відрізнятимуться матеріалами та дизайнерськими ідеями в інтер’єрі — Essential, Classic, Favoured та JCW Style.

При цьому загальна архітектура пасажирського відсіку залишиться незмінною. Присутні крісла характерної форми, мінімалістична передня панель, величезний диск OLED-дисплея по центру та модуль з п'яти тумблерів під ним.

Фото: bmwblog.com

Ціна MINI Cooper (J01)

Ускладнює ціноутворення великий перелік додаткового обладнання та опцій для індивідуалізації електрокара. Хай там як, вартість MINI Cooper E починається від 1 334 000 грн, а ціни на потужніший MINI Cooper SE стартують від 1 480 000 грн.

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