ТОП-5 вживаних автомобілів для водіїв-новачків у 2024 році

Mini Cooper. Фото: mini-kyiv.com.ua

Початківцям, які лише недавно отримали посвідчення водія, рекомендують обирати свій перший автомобіль невеликого розміру. Скромні габарити машини навчать краще відчувати авто, що допоможе зокрема розвинути навички паркування.

Кращі автомобілі для новачків за версією Autocar.

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1. Mini Cooper

Фото: autoexpress.co.uk

Доступно багато рівнів комплектації зі списком комбінацій кольорів та опцій, настільки великим, що двох однакових Mini не існує. Запропоновано шість двигунів — від 1,4-літрового бензинового до 2-літрового дизеля.

Втім, у деяких автомобілів виникли проблеми з трансмісією, тому уважно прислухаєтеся до скиглення коробки передач під час тест-драйву.

2. Toyota Yaris T-Sport

Фото: media.toyota.co.uk

Коли з’явився Toyota Yaris, він став автомобілем року, тому T Sport побудований на гарному фундаменті.

Авто отримало 1,5-літровий атмосферний бензиновий двигун — один із перших, який мав змінні фази газорозподілу, що дозволило йому розвивати 103 к.с. та розганятися до 100 км/год за 9 с. Потужність передається на передні колеса через 5-ступеневу механічну коробку передач.

3. Fiat Panda 100HP

Фото: autoexpress.co.uk

Маленький міський автомобіль отримав 1,4-літровий двигун потужністю 99 к.с. Машина важить лише 975 кг та має 6-ступеневу коробку передач.

Але купувати його слід дуже обережно. Задня балка моста, наприклад, може іржавіти та ламатися навколо пружин. Ця деталь не використовувалася на жодній іншій машині, а Fiat не створив дуже багато 100HP, тому знайти заміну складно.

4. Suzuki Swift Sport

Фото: wikipedia

Авто має 1,6-літровий двигун і видає 125 к.с. та важить лише 1.1 т. Машина розганяється до 100 км/год за 8,9 с, а її максимальна швидкість становить 200 км/год.

5. Ford Fiesta Zetec S

Фото: evo.co.uk

Під гарною оболонкою Ford Fiesta знаходиться чудове шасі. Але тримайтеся якомога далі від автомобілів, які мають занедбаний вигляд — є шанс заплатити за технічне обслуговування більше, ніж за машину.

Найпоширенішим є 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 120 к.с. зі швидкою 5-ступеневою коробкою передач.

Раніше ми представляли ТОП-10 малолітражок з найменшими витратами палива. Також писали, що в Україні розпочалися продажі електричного хетчбека Mini Cooper.