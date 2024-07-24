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Кращі автомобілі для початківців у 2024 році — як новачку вибрати першу машину

24 липня 2024 19:45
Святослав Мотюженко - Редактор
ТОП-8 автомобілів для водіїв початківців в Україні у 2024 році
Молодий водій. Фото: jones-insurance.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Обираючи перший автомобіль, початківець має звернути увагу на кілька важливих нюансів. Насамперед слід враховувати вартість регулярного обслуговування машини, щоб вона не завдала фатального удару по фінансах нового власника.

Про це написав Car4You.

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Основні критерії для першого авто

  • Безпека та технічна надійність. Мають бути подушки безпеки, перевірений гальмівний механізм, антиблокувальна система тощо.
  • Невеликі габарити транспортного засобу. Потрібно навчитись відчувати розміри, адже це матиме вплив на розвиток навичок паркування.
  • Тип трансмісії. Новачкам більше підходять автоматичні коробки передач.
  • Технічні особливості. Якщо молодий водій планує на перших етапах вчитися їздити, то краще взяти малолітражну машину.
  • Колір кузова. Чорні машини потребують дуже частої мийки, а більш яскраві можуть викликати труднощі, у разі малярних робіт. Нейтральні відтінки сірого або зеленого рекомендують новачкам найбільше.
  • Бюджетне авто. Це здешевить технічний огляд та заміну витратних матеріалів та комлектуючих, тому початківці частіше купляють авто з пробігом.

 

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Ford Focus. Фото: topgear.com

Ford Focus

Надійна машина має комфортний салон та доступне керування. Важливо лише обрати свій тип трансмісії.

Hyundai Getz або Toyota Yaris

Автомобілі мають схожі характеристики, відрізняються приємним дизайном та мають непоганий рівень комфорту. Розхід палива є невеликим, а тому власнику не доведеться витрачати багато грошей.

Volkswagen Golf

Авто є еталоном надійності серед українських водіїв. Під час вибору варто звернути увагу на стан двигуна та рік випуску.

Opel Astra

Машина має все необхідне для початківця. Авто доступне в обслуговуванні та не потребує значних фінансових вкладень.

Chevrolet Cruze

Авто має надійну коробку передач та якісний двигун незалежно від року випуску моделі.

Nissan Micra

Краще авто для тих, хто бажає навчитись їздити по місту. Машина витрачає небагато палива, є технічно надійною.

 

Кращі автомобілі для початківців у 2024 році — як новачку вибрати першу машину - фото 2
Kia Rio. Фото: edmunds.com

Kia Rio

Седан має оцінку 5/5 за рівнем безпеки, а тому стане найкращим рішенням для недосвідченого водія.

Раніше ми писали, які пошкодження можуть бути в абсолютно нового авто та як їх вчасно помітити. Також розповідали, чому автомобіль може загорітися та що робити у разі пожежі.

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