ТОП-8 автомобілів для водіїв початківців в Україні у 2024 році

Кращі автомобілі для початківців у 2024 році — як новачку вибрати першу машину
Обираючи перший автомобіль, початківець має звернути увагу на кілька важливих нюансів. Насамперед слід враховувати вартість регулярного обслуговування машини, щоб вона не завдала фатального удару по фінансах нового власника.
Про це написав Car4You.
Основні критерії для першого авто
- Безпека та технічна надійність. Мають бути подушки безпеки, перевірений гальмівний механізм, антиблокувальна система тощо.
- Невеликі габарити транспортного засобу. Потрібно навчитись відчувати розміри, адже це матиме вплив на розвиток навичок паркування.
- Тип трансмісії. Новачкам більше підходять автоматичні коробки передач.
- Технічні особливості. Якщо молодий водій планує на перших етапах вчитися їздити, то краще взяти малолітражну машину.
- Колір кузова. Чорні машини потребують дуже частої мийки, а більш яскраві можуть викликати труднощі, у разі малярних робіт. Нейтральні відтінки сірого або зеленого рекомендують новачкам найбільше.
- Бюджетне авто. Це здешевить технічний огляд та заміну витратних матеріалів та комлектуючих, тому початківці частіше купляють авто з пробігом.
Ford Focus
Надійна машина має комфортний салон та доступне керування. Важливо лише обрати свій тип трансмісії.
Hyundai Getz або Toyota Yaris
Автомобілі мають схожі характеристики, відрізняються приємним дизайном та мають непоганий рівень комфорту. Розхід палива є невеликим, а тому власнику не доведеться витрачати багато грошей.
Volkswagen Golf
Авто є еталоном надійності серед українських водіїв. Під час вибору варто звернути увагу на стан двигуна та рік випуску.
Opel Astra
Машина має все необхідне для початківця. Авто доступне в обслуговуванні та не потребує значних фінансових вкладень.
Chevrolet Cruze
Авто має надійну коробку передач та якісний двигун незалежно від року випуску моделі.
Nissan Micra
Краще авто для тих, хто бажає навчитись їздити по місту. Машина витрачає небагато палива, є технічно надійною.
Kia Rio
Седан має оцінку 5/5 за рівнем безпеки, а тому стане найкращим рішенням для недосвідченого водія.
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