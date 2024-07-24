ТОП-8 автомобилей для начинающих водителей в Украине в 2024 году

Молодой водитель. Фото: jones-insurance.com

Выбирая первый автомобиль, новичок должен обратить внимание на несколько важных нюансов. Прежде всего следует учитывать стоимость регулярного обслуживания машины, чтобы она не нанесла рокового удара по финансам нового владельца.

Об этом написал Car4You.

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Должны быть подушки безопасности, проверенный тормозной механизм, антиблокировочная система и т.д. Небольшие габариты транспортного средства. Нужно научиться чувствовать размеры, ведь это повлияет на развитие навыков парковки.

Нужно научиться чувствовать размеры, ведь это повлияет на развитие навыков парковки. Тип трансмиссии. Новичкам больше подходят автоматические коробки передач.

Новичкам больше подходят автоматические коробки передач. Технические особенности. Если молодой водитель планирует на первых этапах учиться ездить, лучше взять малолитражную машину.

Если молодой водитель планирует на первых этапах учиться ездить, лучше взять малолитражную машину. Цвет кузова. Черные машины нуждаются в очень частой мойке, а более яркие могут вызвать трудности в случае малярных работ. Нейтральные оттенки серого или зеленого рекомендуют новичкам чаще всего.

Черные машины нуждаются в очень частой мойке, а более яркие могут вызвать трудности в случае малярных работ. Нейтральные оттенки серого или зеленого рекомендуют новичкам чаще всего. Бюджетный автомобиль. Это удешевит технический осмотр и замену расходных материалов и комплектующих, поэтому начинающие покупают авто с пробегом.

Ford Focus. Фото: topgear.com

Ford Focus

Надежная машина имеет комфортный салон и доступное управление. Важно лишь выбрать подходящий тип трансмиссии.

Hyundai Getz или Toyota Yaris

Автомобили имеют схожие характеристики, отличаются приятным дизайном и имеют хороший уровень комфорта. Расход топлива невелик, а потому владельцу не придется тратить много денег.

Volkswagen Golf

Автомобиль является эталоном надежности среди украинских водителей. При выборе следует обратить внимание на состояние двигателя и год выпуска.

Opel Astra

Машина имеет все необходимое для начинающего. Авто доступно в обслуживании и не требует значительных финансовых вложений.

Chevrolet Cruze

Авто имеет надежную коробку передач и качественный двигатель независимо от года выпуска модели.

Nissan Micra

Лучшее авто для тех, кто желает научиться ездить по городу. Машина тратит немного топлива, является технически надежной.

Kia Rio. Фото: edmunds.com

Kia Rio

Седан имеет оценку 5/5 по уровню безопасности, поэтому станет наилучшим решением для неопытного водителя.

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