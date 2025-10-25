Найкращий вживаний автомобіль, на думку автоексперта

2017 MINI Clubman Cooper S Фото: caranddriver.com

Британський автоексперт Крістофер Шарп, який пише огляди про нові та вживані авто, розповів про свій несподіваний вибір. Після року пошуків ідеальної заміни своєму улюбленому MINI Clubman Cooper, він зрештою зупинився на тій самій моделі — вживаному MINI Clubman Cooper S.

Потужність та практичність

Шарп визнає, що його вибір не унікальний, позаяк MINI загалом має високу репутацію на ринку вживаних авто. Однак ключовим для нього стало бажання підвищити рівень свого автомобіля, зберігаючи переваги попередньої моделі.

Новий вибір Шарпа — це Cooper S 2017 року, який забезпечив значний приріст характеристик порівняно з його старим Cooper:

2-літровий 4-циліндровий двигун з подвійним турбонаддувом (189 к.с.) проти 1,5-літрового (134 к.с.);

крутний момент збільшився з 220 Нм до 279 Нм.

Cooper S оснащений системою повного приводу ALL4 та 6-ступеневою механічною коробкою передач, що повністю задовольнило потребу нового власника у спортивнішій продуктивності.

MINI Clubman зручний завдяки тому, що всі налаштування знаходяться під рукою, а основне керування здійснюється кнопками на кермі, що дозволяє не відволікатися від дороги. Новий Cooper S додав сенсорний екран з підтримкою Apple CarPlay як додаткову опцію.

Крім того, Clubman виявився дуже практичним завдяки місткому багажнику — 360 л та 1250 л зі складеними сидіннями.

Задоволення від керування

Новий повний привід ALL4 дарує відчуття безпеки та дозволяє швидше виходити з повільних поворотів. Попри дещо жорсткішу підвіску, спортивний режим компенсує це, видаючи звук, схожий на ралійні автомобілі Subaru 1990-х років.

Після мікроподорожі, під час якої він випробував Cooper S, Крістофер Шарп підтвердив, що його вибір не розчарував.