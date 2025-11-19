Видео
Очень надежный автомобиль, но не Toyota

Дата публикации 19 ноября 2025 06:45
обновлено: 21:19
Не Toyota: эксперты назвали такое же надежное авто в 2025 году
2025 Honda Accord Фото: Honda

Хотя Toyota является лидером по надежности, Honda Accord 2025 года продолжает быть бестселлером в сегменте среднеразмерных седанов. Этот автомобиль надежный, хорошо оснащен и предлагается в двух вариантах: с турбированным двигателем и гибридной системой.

Об этом написал Top Speed.

Надежная конструкция

Honda Accord 2025 года доступна с турбированным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или бензиново-электрическим гибридным приводом. Текущее поколение подтверждает репутацию модели.

  • JD Power оценивает общую надежность авто в 80/100.
  • iSeeCars присваивает 8,6/10, прогнозируя беспроблемную работу в течение 12,4 лет или до 250 000 км а также высокую вероятность достижения 320 000 км.

Технические характеристики

  • Версия с ДВС. Стандартное авто оснащено 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом и вариатором (CVT), приводящим в движение передние колеса. Мощность составляет 192 л.с., а крутящий момент — 260 Нм (от 1700 до 5000 об/мин). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л/100 км, запас хода — 763 км на одном баке.
  • Гибридное авто. Гибридный силовой агрегат сочетает 2-литровый двигатель цикла Аткинсона с двумя последовательно и параллельно соединенными электродвигателями. Электрическая система питается от компактной литий-ионной батареи емкостью 1,06 кВт-ч. Используется трансмиссия eCVT с прямым приводом и селекторами замедления. Совокупная мощность достигает 204 л.с., а крутящий момент — 335 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 с, максимальная скорость составляет 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле потрясающий — 4,9 л/100 км, с запасом хода до 988 км на баке объемом 48,4 л.

