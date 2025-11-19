Не Toyota: эксперты назвали такое же надежное авто в 2025 году

2025 Honda Accord Фото: Honda

Хотя Toyota является лидером по надежности, Honda Accord 2025 года продолжает быть бестселлером в сегменте среднеразмерных седанов. Этот автомобиль надежный, хорошо оснащен и предлагается в двух вариантах: с турбированным двигателем и гибридной системой.

Об этом написал Top Speed.

Надежная конструкция

Honda Accord 2025 года доступна с турбированным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или бензиново-электрическим гибридным приводом. Текущее поколение подтверждает репутацию модели.

JD Power оценивает общую надежность авто в 80/100.

оценивает общую надежность авто в 80/100. iSeeCars присваивает 8,6/10, прогнозируя беспроблемную работу в течение 12,4 лет или до 250 000 км а также высокую вероятность достижения 320 000 км.

Технические характеристики