Стоит ли купить подержанный Honda Pilot

Стоит ли купить подержанный Honda Pilot

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:49
Подержанный Honda Pilot: стоит ли купить
2022 Honda Pilot Фото: topspeed.com

Один из самых популярных трехрядных кроссоверов Honda Pilot пережил четыре поколения. Учитывая высокую цену новых моделей, подержанные варианты остаются привлекательным выбором, предлагая надежность и практичность за меньшую стоимость.

Об этом написал Slash Gear.

Второе поколение (2009-2015)

Эти модели получают высокие оценки за комфорт, стоимость и надежность от владельцев. Они оснащены 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 250 л.с. Основным недостатком была система переменного управления цилиндрами (VCM), которая вызывала проблемы с расходом масла и вибрацией, но ее отключение часто решает эти вопросы.

Четвертое поколение (с 2023)

На бумаге это лучшее поколение. Модель 2023 года получила полный редизайн, вернувшись к более жесткому и квадратному стилю. Она имеет 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с., 7-дюймовый центральный экран и огромный объем багажника. Однако, высокая цена является его главным недостатком, хотя модели 2023 года уже продаются значительно дешевле.

Третье поколение (2016-2022)

Третье поколение началось с неудач, получив современный дизайн. Оно принесло новый 3,5-литровый V6 мощностью 280 л.с. и пакет безопасности Honda Sensing. Однако модели начала выпуска (2016, 2017) часто имели проблемы с тряской трансмиссии и электроникой. Поздние модельные годы этого кроссовера значительно надежнее и имеют гораздо меньше жалоб.

Первое поколение (2003-2008)

Первые модели оснащались 3,5-литровым V6 (240-255 л.с.), но имеют устаревший интерьер. Главная проблема — более низкая надежность ранних лет. Модели 2003 и 2005 годов имели больше всего жалоб, в основном на замок зажигания и протечки из коробки передач. Поздние модели первого поколения (2006-2008) значительно надежнее и могут быть хорошим выбором для максимальной экономии.

Ориентировочные цены в Украине

  • Первое поколение Honda Pilot (2003-2008) продается от 7000-10 000 долларов. Это самые доступные модели, цена зависит преимущественно от технического состояния.
  • Второе поколение (2009-2015) стоит 9500-18 700 долларов.
  • Третье поколение (2016-2022) оценивают в 17 500-32 500 долларов. Автомобили 2020-2022 годов после рестайлинга, с небольшим пробегом и в максимальных комплектациях, могут превышать 30 000 долларов.
  • Четвертое поколение (2023-до сих пор) стоит 32 800-55 000+. Это самые новые модели, часто импортируемые из США. Цена существенно зависит от комплектации, пробега и степени повреждений, с которыми авто было ввезено в Украину.

авто цены автомобиль Honda подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
