Подержанный Honda Pilot: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанный Honda Pilot
Один из самых популярных трехрядных кроссоверов Honda Pilot пережил четыре поколения. Учитывая высокую цену новых моделей, подержанные варианты остаются привлекательным выбором, предлагая надежность и практичность за меньшую стоимость.
Об этом написал Slash Gear.
Второе поколение (2009-2015)
Эти модели получают высокие оценки за комфорт, стоимость и надежность от владельцев. Они оснащены 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 250 л.с. Основным недостатком была система переменного управления цилиндрами (VCM), которая вызывала проблемы с расходом масла и вибрацией, но ее отключение часто решает эти вопросы.
Четвертое поколение (с 2023)
На бумаге это лучшее поколение. Модель 2023 года получила полный редизайн, вернувшись к более жесткому и квадратному стилю. Она имеет 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с., 7-дюймовый центральный экран и огромный объем багажника. Однако, высокая цена является его главным недостатком, хотя модели 2023 года уже продаются значительно дешевле.
Третье поколение (2016-2022)
Третье поколение началось с неудач, получив современный дизайн. Оно принесло новый 3,5-литровый V6 мощностью 280 л.с. и пакет безопасности Honda Sensing. Однако модели начала выпуска (2016, 2017) часто имели проблемы с тряской трансмиссии и электроникой. Поздние модельные годы этого кроссовера значительно надежнее и имеют гораздо меньше жалоб.
Первое поколение (2003-2008)
Первые модели оснащались 3,5-литровым V6 (240-255 л.с.), но имеют устаревший интерьер. Главная проблема — более низкая надежность ранних лет. Модели 2003 и 2005 годов имели больше всего жалоб, в основном на замок зажигания и протечки из коробки передач. Поздние модели первого поколения (2006-2008) значительно надежнее и могут быть хорошим выбором для максимальной экономии.
Ориентировочные цены в Украине
- Первое поколение Honda Pilot (2003-2008) продается от 7000-10 000 долларов. Это самые доступные модели, цена зависит преимущественно от технического состояния.
- Второе поколение (2009-2015) стоит 9500-18 700 долларов.
- Третье поколение (2016-2022) оценивают в 17 500-32 500 долларов. Автомобили 2020-2022 годов после рестайлинга, с небольшим пробегом и в максимальных комплектациях, могут превышать 30 000 долларов.
- Четвертое поколение (2023-до сих пор) стоит 32 800-55 000+. Это самые новые модели, часто импортируемые из США. Цена существенно зависит от комплектации, пробега и степени повреждений, с которыми авто было ввезено в Украину.
