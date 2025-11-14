Вживаний Honda Pilot: чи варто купити

2022 Honda Pilot Фото: topspeed.com

Один з найпопулярніших трирядних кросоверів Honda Pilot пережив чотири покоління. З огляду на високу ціну нових моделей, вживані варіанти залишаються привабливим вибором, пропонуючи надійність та практичність за меншу вартість.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Друге покоління (2009–2015)

Ці моделі отримують високі оцінки за комфорт, вартість та надійність від власників. Вони оснащені 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 250 к.с. Основним недоліком була система змінного керування циліндрами (VCM), що спричиняла проблеми з витратою оливи та вібрацією, але її відключення часто розв’язує ці питання.

Четверте покоління (з 2023)

На папері це найкраще покоління. Модель 2023 року отримала повний редизайн, повернувшись до більш жорсткого та квадратного стилю. Вона має 3,5-літровий V6 потужністю 285 к.с., 7-дюймовий центральний екран та величезний об’єм багажника. Однак, висока ціна є його головним недоліком, хоча моделі 2023 року вже продаються значно дешевше.

Також читайте:

Найкращі вживані моделі Honda, які прослужать вічно

Які вживані Honda Civic варто оминати

Названо компактні кросовери надійніші за Toyota та Honda

Третє покоління (2016–2022)

Третє покоління розпочалося з невдач, отримавши сучасний дизайн. Воно принесло новий 3,5-літровий V6 потужністю 280 к.с. та пакет безпеки Honda Sensing. Проте моделі початку випуску (2016, 2017) часто мали проблеми з тряскою трансмісії та електронікою. Пізніші модельні роки цього кросовера значно надійніші та мають набагато менше скарг.

Перше покоління (2003–2008)

Перші моделі оснащувалися 3,5-літровим V6 (240-255 к.с.), але мають застарілий інтер'єр. Головна проблема — нижча надійність ранніх років. Моделі 2003 та 2005 років мали найбільше скарг, переважно на замок запалювання та витоки з коробки передач. Пізніші моделі першого покоління (2006–2008) значно надійніші та можуть бути гарним вибором для максимальної економії.

Орієнтовні ціни в Україні