Головна Авто Чи варто купити вживаний Honda Pilot

Чи варто купити вживаний Honda Pilot

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 17:30
Оновлено: 17:49
Вживаний Honda Pilot: чи варто купити
2022 Honda Pilot Фото: topspeed.com

Один з найпопулярніших трирядних кросоверів Honda Pilot пережив чотири покоління. З огляду на високу ціну нових моделей, вживані варіанти залишаються привабливим вибором, пропонуючи надійність та практичність за меншу вартість.

Про це написав Slash Gear.

Друге покоління (2009–2015)

Ці моделі отримують високі оцінки за комфорт, вартість та надійність від власників. Вони оснащені 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 250 к.с. Основним недоліком була система змінного керування циліндрами (VCM), що спричиняла проблеми з витратою оливи та вібрацією, але її відключення часто розв’язує ці питання.

Четверте покоління (з 2023)

На папері це найкраще покоління. Модель 2023 року отримала повний редизайн, повернувшись до більш жорсткого та квадратного стилю. Вона має 3,5-літровий V6 потужністю 285 к.с., 7-дюймовий центральний екран та величезний об’єм багажника. Однак, висока ціна є його головним недоліком, хоча моделі 2023 року вже продаються значно дешевше.

Третє покоління (2016–2022)

Третє покоління розпочалося з невдач, отримавши сучасний дизайн. Воно принесло новий 3,5-літровий V6 потужністю 280 к.с. та пакет безпеки Honda Sensing. Проте моделі початку випуску (2016, 2017) часто мали проблеми з тряскою трансмісії та електронікою. Пізніші модельні роки цього кросовера значно надійніші та мають набагато менше скарг.

Перше покоління (2003–2008)

Перші моделі оснащувалися 3,5-літровим V6 (240-255 к.с.), але мають застарілий інтер'єр. Головна проблема — нижча надійність ранніх років. Моделі 2003 та 2005 років мали найбільше скарг, переважно на замок запалювання та витоки з коробки передач. Пізніші моделі першого покоління (2006–2008) значно надійніші та можуть бути гарним вибором для максимальної економії.

Орієнтовні ціни в Україні

  • Перше покоління Honda Pilot (2003–2008) продається від 7000–10 000 доларів. Це найдоступніші моделі, ціна залежить переважно від технічного стану.
  • Друге покоління (2009–2015) коштує 9500–18 700 доларів. 
  • Третє покоління (2016–2022) оцінюють у 17 500–32 500 доларів. Автомобілі 2020-2022 років після рестайлінгу, з невеликим пробігом та в максимальних комплектаціях, можуть перевищувати 30 000 доларів.
  • Четверте покоління (2023–дотепер) коштує 32 800–55 000+. Це найновіші моделі, часто імпортовані зі США. Ціна суттєво залежить від комплектації, пробігу та ступеня пошкоджень, з якими авто було ввезене в Україну.

авто ціни автомобіль Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
