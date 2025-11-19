Не Toyota: експерти назвали таке ж надійне авто у 2025 році

2025 Honda Accord Фото: Honda

Хоча Toyota є лідером за надійністю, Honda Accord 2025 року продовжує бути бестселером у сегменті середньорозмірних седанів. Цей автомобіль надійний, добре оснащений та пропонується у двох варіантах: з турбованим двигуном та гібридною системою.

Надійна конструкція

Honda Accord 2025 року доступна з турбованим двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) або бензиново-електричним гібридним приводом. Чинне покоління підтверджує репутацію моделі.

JD Power оцінює загальну надійність авто у 80/100.

оцінює загальну надійність авто у 80/100. iSeeCars присвоює 8,6/10, прогнозуючи безпроблемну роботу протягом 12,4 років або до 250 000 км а також високу ймовірність досягнення 320 000 км.

Технічні характеристики