Не Toyota: експерти назвали таке ж надійне авто у 2025 році

Дуже надійний автомобіль, але не Toyota
Дата публікації: 19 листопада 2025 06:45
Оновлено: 21:19
2025 Honda Accord Фото: Honda
Хоча Toyota є лідером за надійністю, Honda Accord 2025 року продовжує бути бестселером у сегменті середньорозмірних седанів. Цей автомобіль надійний, добре оснащений та пропонується у двох варіантах: з турбованим двигуном та гібридною системою.
Про це написав Top Speed.
Надійна конструкція
Honda Accord 2025 року доступна з турбованим двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) або бензиново-електричним гібридним приводом. Чинне покоління підтверджує репутацію моделі.
- JD Power оцінює загальну надійність авто у 80/100.
- iSeeCars присвоює 8,6/10, прогнозуючи безпроблемну роботу протягом 12,4 років або до 250 000 км а також високу ймовірність досягнення 320 000 км.
Технічні характеристики
- Версія з ДВЗ. Стандартне авто оснащене 1,5-літровим 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом і варіатором (CVT), що приводить у рух передні колеса. Потужність становить 192 к.с., а крутний момент — 260 Нм (від 1700 до 5000 об/хв). Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,3 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год. Витрата палива у змішаному циклі складає 7,3 л/100 км, запас ходу — 763 км на одному баку.
- Гібридне авто. Гібридний силовий агрегат поєднує 2-літровий двигун циклу Аткінсона з двома послідовно та паралельно з'єднаними електродвигунами. Електрична система живиться від компактної літій-іонної батареї місткістю 1,06 кВт-год. Використовується трансмісія eCVT з прямим приводом та селекторами уповільнення. Сукупна потужність досягає 204 к.с., а крутний момент — 335 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 с, максимальна швидкість становить 200 км/год. Витрата палива у змішаному циклі приголомшлива — 4,9 л/100 км, з запасом ходу до 988 км на баку об'ємом 48,4 л.
