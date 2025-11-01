Дорожный знак с четырьмя точками удивил водителей

Дорожный знак. Фото: freepik.com

Дорожные знаки в разных странах Европы в значительной степени похожи. Это позволяет водителям чувствовать себя уверенно за рулем, даже во время путешествий через границы. Однако на других континентах незнакомые предупреждения могут стать неожиданностью, например, знак с четырьмя черными точками на белом фоне.

Что означает знак

Этот редкий знак может сбить с толку даже опытных водителей. Путешественники заметили его в индийском городе Бенгалуру. Пользователи начали задаваться вопросом в сети, что на самом деле означает этот таинственный символ. Некоторые подозревали, что это предупреждение о плохих дорожных условиях или наличии животных в том районе.

Но местная дорожная полиция объяснила, что этот знак предупреждает водителей о возможности появления незрячих людей на дороге. Тем более рядом находилась школа для слепых.

Что в Украине

В Индии вместо слов использовали символ, напоминающий азбуку Брайля. В украинских правилах дорожного движения такого знака нет. В нашей стране водителей предупреждают о том, что пешеходным переходом пользуются незрячие табличкой 7.16 "Пешеходы с нарушением зрения", на которой изображены очки с черными стеклами. Она применяется вместе с тремя знаками "Пешеходный переход": 1.32, 5.38.1 и 5.38.2, а также с — 5.39 "Диагональный пешеходный переход". Его можно увидеть рядом со светофорами.