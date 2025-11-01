Відео
Дивний дорожній знак з чотирма крапками — що він означає

Дивний дорожній знак з чотирма крапками — що він означає

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 15:45
Оновлено: 18:59
Дорожній знак з чотирма крапками здивував водіїв
Дорожній знак. Фото: freepik.com

Дорожні знаки в різних країнах Європи значною мірою схожі. Це дозволяє водіям почуватися впевнено за кермом, навіть під час подорожей через кордони. Проте на інших континентах незнайомі попередження можуть стати несподіванкою, наприклад, знак з чотирма чорними крапками на білому тлі.

Про це написав Moto.

Цей рідкісний знак може збити з пантелику навіть досвідчених водіїв. Мандрівники помітили його в індійському місті Бенгалуру. Користувачі почали задаватися питанням в мережі, що насправді означає цей таємничий символ. Дехто підозрював, що це попередження про погані дорожні умови або наявність тварин у тому районі.

Але місцева дорожня поліція пояснила, що цей знак попереджає водіїв про можливість появи незрячих людей на дорозі. Щобільше поруч знаходилася школа для сліпих.

Що в Україні

В Індії замість слів використали символ,  що нагадує абетку Брайля. В українських правилах дорожнього руху такого знаку немає. В нашій країні водіїв попереджають про те, що пішохідним переходом користуються незрячі табличкою 7.16 "Пішоходи з порушенням зору", на якій зображені окуляри з чорними скельцями. Вона застосовується разом з трьома знаками "Пішохідний перехід": 1.32, 5.38.1 та 5.38.2, а також з — 5.39 "Діагональний пішохідний перехід". Його можна побачити поруч зі світлофорами.

Табличка 7.16 "Пішоходи з порушенням зору"
Фото: ПДР України

 

Індія дороги дорожні знаки зір водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
