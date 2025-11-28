Видео
Главная Авто Дешевые авто с пробегом, которые ездят вечно

Дешевые авто с пробегом, которые ездят вечно

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:30
Дешевые подержанные авто, которые не требуют ремонта
2007 Skoda Octavia A5 Фото: instagram.com

Высокая цена не является гарантией долговечности, ведь на рынке подержанных авто есть бюджетные модели, которые способны ездить вечно благодаря простой конструкции. Специалист составил рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом стоимостью 5000-6500 долларов.

Об этом говорится в ролике на YouTube-канале "Юра Горячий".

Лидеры выносливости

Верхушку рейтинга возглавила Skoda Octavia A5 (дорестайлинговая версия). Она признана лучшим выбором благодаря практичности, невысокой цене обслуживания и надежным агрегатам. Среди двигателей высоко ценятся 1.6 MPI, а также двухлитровый FSI с классической автоматической коробкой передач, что является очень надежным сочетанием.

Серебряную медаль получил Renault Megane II, особенно в кузове универсал. Главным его преимуществом является отличная защита кузова от коррозии. Даже модели 2006 года могут выглядеть превосходно, без ржавчины по днищу и кузову. Владельцы особенно хвалят дизельный двигатель 1.5 K9K и бензиновый 1.6, который считается одной из самых удачных разработок Renault.

На третьей позиции расположилась Honda Accord седьмого поколения. Несмотря на определенные проблемы с коррозией днища и задних арок, которые требуют дополнительного внимания, автомобиль покоряет владельцев надежностью своих двигателей. Дизельный агрегат объемом 2.2 литра даже назван одним из самых надежных двигателей в мире, способным пройти более полумиллиона километров.

Надежные рабочие лошадки

  • Opel Astra H. Эта модель развеяла мифы о ненадежности марки. Дизельные версии 1.7 и 1.9 литра отмечаются ресурсом более 400 000 км, а кузов имеет хорошую защиту от коррозии.
  • Toyota Corolla. Ассоциируется с надежностью, имеет выносливую подвеску и классический атмосферный бензиновый двигатель 1.6, который является гарантом очень долгой эксплуатации.
  • Volkswagen Golf V / Jetta. Хотя кузов имеет слабые места по ржавчине, силовые агрегаты заслуживают уважения. Легендарный дизельный двигатель 1.9 литра способен прослужить более полумиллиона километров, имея средний расход топлива всего 5 литров на 100 км.
  • Ford Focus II. Занимает седьмую позицию как вариант для тех, кто ищет недорогого обслуживания и простой конструкции. Ходовая часть выдерживает более 200 000 км на родных запчастях, а наиболее распространенными являются надежные двигатели 1.6 (бензин и дизель).

рейтинг авто советы цены автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
