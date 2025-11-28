Дешеві вживані авто, які не потребують ремонту

2007 Skoda Octavia A5 Фото: instagram.com

Висока ціна не є гарантією довговічності, адже на ринку вживаних авто є бюджетні моделі, які здатні їздити вічно завдяки простій конструкції. Фахівець склав рейтинг найнадійніших автомобілів з пробігом вартістю 5000-6500 доларів.

Про це йдеться в ролику на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Лідери витривалості

Верхівку рейтингу очолила Skoda Octavia A5 (дорестайлінгова версія). Її визнано найкращим вибором завдяки практичності, невисокій ціні обслуговування та надійним агрегатам. Серед двигунів високо цінуються 1.6 MPI, а також дволітровий FSI з класичною автоматичною коробкою передач, що є дуже надійним поєднанням.

Срібну медаль здобув Renault Megane II, особливо у кузові універсал. Головною його перевагою є відмінний захист кузова від корозії. Навіть моделі 2006 року можуть мати чудовий вигляд, без іржі по днищу та кузову. Власники особливо хвалять дизельний двигун 1.5 K9K та бензиновий 1.6, який вважається однією з найвдаліших розробок Renault.

На третій позиції розташувалася Honda Accord сьомого покоління. Попри певні проблеми з корозією днища та задніх арок, які потребують додаткової уваги, автомобіль підкорює власників надійністю своїх двигунів. Дизельний агрегат об'ємом 2.2 літра навіть названо одним з найнадійніших двигунів у світі, здатним пройти понад півмільйона кілометрів.

Надійні робочі конячки