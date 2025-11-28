Відео
Головна Авто Дешеві авто з пробігом, які їздять вічно

Дешеві авто з пробігом, які їздять вічно

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:30
Дешеві вживані авто, які не потребують ремонту
2007 Skoda Octavia A5 Фото: instagram.com

Висока ціна не є гарантією довговічності, адже на ринку вживаних авто є бюджетні моделі, які здатні їздити вічно завдяки простій конструкції. Фахівець склав рейтинг найнадійніших автомобілів з пробігом вартістю 5000-6500 доларів.

Про це йдеться в ролику на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Лідери витривалості

Лідери витривалості

Верхівку рейтингу очолила Skoda Octavia A5 (дорестайлінгова версія). Її визнано найкращим вибором завдяки практичності, невисокій ціні обслуговування та надійним агрегатам. Серед двигунів високо цінуються 1.6 MPI, а також дволітровий FSI з класичною автоматичною коробкою передач, що є дуже надійним поєднанням.

Срібну медаль здобув Renault Megane II, особливо у кузові універсал. Головною його перевагою є відмінний захист кузова від корозії. Навіть моделі 2006 року можуть мати чудовий вигляд, без іржі по днищу та кузову. Власники особливо хвалять дизельний двигун 1.5 K9K та бензиновий 1.6, який вважається однією з найвдаліших розробок Renault.

На третій позиції розташувалася Honda Accord сьомого покоління. Попри певні проблеми з корозією днища та задніх арок, які потребують додаткової уваги, автомобіль підкорює власників надійністю своїх двигунів. Дизельний агрегат об'ємом 2.2 літра навіть названо одним з найнадійніших двигунів у світі, здатним пройти понад півмільйона кілометрів.

Також читайте:

Кращі вживані позашляховики та кросовери для купівлі у 2025 році

Три вживані гібридні авто, яких варто уникати

Перекупник назвав найпроблемніші моделі вживаних авто

Надійні робочі конячки

  • Opel Astra H. Ця модель розвіяла міфи про ненадійність марки. Дизельні версії 1.7 та 1.9 літра відзначаються ресурсом понад 400 000 км, а кузов має гарний захист від корозії.
  • Toyota Corolla. Асоціюється з надійністю, має витривалу підвіску та класичний атмосферний бензиновий двигун 1.6, який є гарантом дуже довгої експлуатації.
  • Volkswagen Golf V / Jetta. Хоча кузов має слабкі місця щодо іржі, силові агрегати заслуговують на повагу. Легендарний дизельний двигун 1.9 літра здатний прослужити понад півмільйона кілометрів, маючи середню витрату палива всього 5 літрів на 100 км.
  • Ford Focus II. Займає сьому позицію як варіант для тих, хто шукає недорогого обслуговування та простої конструкції. Ходова частина витримує понад 200 000 км на рідних запчастинах, а найбільш поширеними є надійні двигуни 1.6 (бензин та дизель).

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
