Пять бюджетных кроссоверов, которые сделают владельцев богатыми

2025 Mazda CX-30 Фото: caranddriver.com

На рынке представлены бюджетные кроссоверы, поражающие премиальным дизайном и функционалом. Эксперты составили рейтинг лучших из них, принимая во внимание надежность, комфорт, технологии безопасности и общее удовольствие от вождения.

Об этом написал GOBankingRates.

2025 Mazda CX-30

Начальная цена: 25 195 долларов

Модель привлекает внимание роскошным дизайном и доступной ценой. По данным CarEdge, CX-30 имеет рейтинг JD Power 71 балл из 100 за качество и надежность, а также расходы на обслуживание в размере 7 866 долларов в течение первых 10 лет службы. Этот кроссовер предлагает отличное соотношение цены и качества.

"Автомобиль имеет премиальный вид благодаря современному дизайну, роскошным материалам интерьера и передовым технологическим функциям, напоминающим элементы люксовых брендов. Кроссовер демонстрирует исключительную долговечность и требует минимальных затрат на эксплуатацию по сравнению с другими автомобилями в своем сегменте рынка", — отметил владелец German Car Depot Алан Гельфанд.

2025 Buick Encore GX 2025 года

Фото: caranddriver.com

Начальная цена: 25 940 долларов

Отличный выбор благодаря шикарному дизайну, шести технологиям безопасности и помощи водителю, а также конкурентоспособной цене. Кроссовер получил рейтинг качества и надежности JD Power 85/100, а расходы на обслуживание в течение первых 10 лет службы в среднем составляют 8 858 долларов по CarEdge.

"Это очень изящный автомобиль для ежедневных поездок с изысканными манерами, чтобы угодить тому, кто хочет иметь привилегию выглядеть как миллионер, но не имеет соответствующего банковского счета", — рассказал автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан.

2025 Kia Sportage

Фото: caranddriver.com

Начальная цена: 28 690 долларов

Авто может похвастаться элегантным и современным дизайном, дополненным такими функциями безопасности, как предупреждение о столкновении и система помощи удержания полосы движения, и все это по отличной цене. Кроссовер получил рейтинг качества и надежности JD Power 83/100, а средние годовые расходы на его обслуживание составляют 462 доллара США, согласно RepairPal.

"Сегодня Sportage хорошо выглядит снаружи и внутри, а подогрев кожи и панорамный экран в салоне намекают на авто классом выше. Если вам нравится впечатляющий дизайн, который сочетается с экономностью вождения, это именно то, что нужно", — сказал Диллан.

2025 Mazda CX-5

Фото: Mazda

Начальная цена: 29 050 долларов

Кроссовер имеет идеальное сочетание элитного интерьера, привлекательного стиля, спортивной управляемости и превосходной надежности 82/100, по данным JD Power. Он выглядит дорогим, хотя его годовая стоимость обслуживания составляет 447 долларов, по RepairPal.

"Это выгодная покупка: приятная езда, красивый внешний вид и достаточно технологий, чтобы чувствовать себя современным", — подчеркнул Диллан.

2025 Hyundai Tucson

Фото: Hyundai

Начальная цена: 29 200 долларов

Шикарный и практичный кроссовер с просторным салоном и надежностью 81/10, согласно JD Power. Средние расходы на техническое обслуживание модели составляют 426 долларов в год, согласно RepairPal.

"Отличный выбор, чтобы иметь состоятельный вид. Параметричный кузов, кабина с двойным экраном и другие атрибуты роскошного автомобиля на месте. Плюс куча стандартного снаряжения для вашей безопасности", — прокомментировал Диллан.

"Хорошо сделанные кроссоверы могут создавать такой же эффект, как и автомобили высокого класса, при этом экономя владельцам тысячи долларов на расходах на владение", — подытожил Гельфанд.