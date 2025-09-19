Пʼять бюджетних кросоверів, які зроблять власників заможними

2025 Mazda CX-30 Фото: caranddriver.com

На ринку представлені бюджетні кросовери, що вражають преміальним дизайном та функціоналом. Експерти склали рейтинг найкращих з них, беручи до уваги надійність, комфорт, технології безпеки та загальне задоволення від водіння.

2025 Mazda CX-30

Початкова ціна: 25 195 доларів

Модель привертає увагу розкішним дизайном та доступною ціною . За даними CarEdge, CX-30 має рейтинг JD Power 71 бал зі 100 за якість та надійність, а також витрати на обслуговування у розмірі 7866 доларів протягом перших 10 років служби. Цей кросовер пропонує чудове співвідношення ціни та якості.

"Автомобіль має преміальний вигляд завдяки сучасному дизайну, розкішним матеріалам інтер'єру та передовим технологічним функціям, що нагадують елементи люксових брендів. Кросовер демонструє виняткову довговічність та вимагає мінімальних витрат на експлуатацію порівняно з іншими автомобілями у своєму сегменті ринку", — зазначив власник German Car Depot Алан Гельфанд.

2025 Buick Encore GX

Фото: caranddriver.com

Початкова ціна: 25 940 доларів

Чудовий вибір завдяки шикарному дизайну, шістьом технологіям безпеки та допомоги водієві, а також конкурентоспроможній ціні. Кросовер отримав рейтинг якості та надійності JD Power 85/100, а витрати на обслуговування протягом перших 10 років служби в середньому становлять 8858 доларів за CarEdge.

"Це дуже витончений автомобіль для щоденних поїздок з вишуканими манерами, щоб догодити тому, хто хоче мати привілей виглядати як мільйонер, але не має відповідного банківського рахунку", — розповів автомобільний експерт та засновник EVhype Роб Діллан.

2025 Kia Sportage

Фото: caranddriver.com

Початкова ціна: 28 690 доларів

Авто може похвалитися елегантним та сучасним дизайном, доповненим такими функціями безпеки, як попередження про зіткнення та система допомоги утримання смуги руху, і все це за чудовою ціною. Кросовер отримав рейтинг якості та надійності JD Power 83/100, а середні річні витрати на його обслуговування становлять 462 долари США, згідно з RepairPal.

"Сьогодні Sportage має гарний вигляд ззовні та всередині, а підігрів шкіри та панорамний екран у салоні натякають на авто класом вище. Якщо вам подобається вражаючий дизайн, який поєднується з економністю водіння, це саме те, що потрібно", — сказав Діллан.

2025 Mazda CX-5

Фото: Mazda

Початкова ціна: 29 050 доларів

Кросовер має ідеальне поєднання елітного інтер'єру, привабливого стилю, спортивної керованості та чудової надійності 82/100, за даними JD Power. Він виглядає дорогим, хоча його річна вартість обслуговування становить 447 доларів, за RepairPal.

"Це вигідна покупка: приємна їзда, гарний зовнішній вигляд та достатньо технологій, щоб відчувати себе сучасним", — підкреслив Діллан.

2025 Hyundai Tucson

Фото: Hyundai

Початкова ціна: 29 200 доларів

Шикарний та практичний кросовер з просторим салоном та надійністю 81/10, згідно з JD Power. Середні витрати на технічне обслуговування моделі становлять 426 доларів на рік, згідно з RepairPal.

"Чудовий вибір, щоб мати заможний вигляд. Параметричний кузов, кабіна з подвійним екраном та інші атрибути розкішного автомобіля на місці. Плюс купа стандартного спорядження для вашої безпеки", — прокоментував Діллан.

"Гарно зроблені кросовери можуть створювати такий самий ефект, як і автомобілі високого класу, водночас заощаджуючи власникам тисячі доларів на витратах на володіння", — підсумував Гельфанд.