Что изменить в авто, чтобы избежать неприятностей зимой

Резкая смена погоды и первые морозы требуют от водителей подготовки автомобиля к сложным условиям эксплуатации. Неисправности аккумулятора, шин или системы отопления могут не только создать неудобства, но и привести к серьезным проблемам на дороге.

Резина и тормозная система

Летняя резина затвердевает при температуре ниже +7°C и значительно теряет сцепление, поэтому переход на зимние шины обязателен. Но рекомендуется проверить их состояние, ведь изношенный протектор не обеспечит безопасность на снегу или гололеде. Также не следует забывать об исправности запаски.

Параллельно необходимо уделить внимание тормозной системе. Следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости, поскольку она имеет свойство накапливать влагу, что снижает эффективность торможения в мороз. Также важно убедиться в отсутствии задержек в работе тормозных механизмов.

Питание и рабочие жидкости

Морозы являются самым серьезным испытанием для аккумулятора. Низкие температуры снижают его емкость, а густая смазка требует больше энергии для запуска двигателя. Рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора и его клеммы. Если батарее более трех-четырех лет, стоит подумать о ее замене.

Все рабочие жидкости должны соответствовать зимнему сезону. Необходимо залить зимний омыватель стекла, чтобы избежать замерзания форсунок и бачка, а также проверить состояние антифриза. Он не должен иметь примесей или осадков, которые могут повредить систему охлаждения. Кроме того, стоит обратить внимание на моторное масло: для холодного климата лучше подходят смазки с меньшей вязкостью.

Отопление и освещение

Жизненно важным элементом для зимней эксплуатации является система отопления и вентиляции. Засоренный салонный фильтр или неисправный обогреватель не только создает дискомфорт, но и не дает быстро устранить запотевание стекла, что критически влияет на обзорность.

Следует также проверить осветительные приборы. Из-за короткого светового дня и частых осадков, чистые и исправные фары, задние фонари и противотуманки являются залогом того, что автомобиль будет заметным на дороге.

Зимний набор

Кроме технической подготовки, водителям советуют положить в багажник необходимый зимний набор: провода для "прикуривания", скребок, щетку для снега, запас жидкости-омывателя, а также небольшую лопату или мешок с песком/солью на случай застревания.