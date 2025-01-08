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Непригодные для зимы и опасные в холод автомобили

8 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Непригодные в холод — авто, которых стоит избегать зимой
Chevrolet Camaro на скользкой зимней дороге. Фото: theglobeandmail.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимой, даже если снега мало, надежный автомобиль — это необходимость. Ознакомьтесь с перечнем самых неудачных моделей для зимней езды, чтобы избежать опасных ситуаций на скользких дорогах.

С экспертами пообщался GOBankingRates.

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2024 Chevrolet Camaro

2024 Chevrolet Camaro
Фото: motortrend.com
  • Цена от 32 495 долларов

"Это фантастический спортивный автомобиль с точки зрения производительности и стиля, но он не создан для холодной погоды. Система заднего привода делает его склонным к скольжению на ледяных или заснеженных дорогах. Его низкий дорожный просвет также увеличивает вероятность застрять в глубоком снегу. Лучше приберечь Camaro для езды в хорошую погоду, а зимой положиться на что-то покрепче", — отметил автомобильный эксперт и директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда.

2025 Ford F-150 (задний привод)

2025 Ford F-150 (задний привод)
Фото: Ford
  • Цена от 39 345 долларов

"Заднеприводные пикапы вообще плохо ездят по снегу. Как правило, кузов имеет очень малый вес, так как тяжелые рабочие части автомобиля находятся над передними колесами. Плюс на протяжении многих лет у F-150 возникало несколько проблем с надежностью, поэтому есть большие шансы столкнуться с механической проблемой зимой", — сказала эксперт по автомобильной промышленности CarInsurance Мелани Муссон.

2025 Nissan Leaf

2025 Nissan Leaf
Фото: Nissan
  • Цена от 29 280 долларов

"Электромобили теряют значительную часть своего запаса хода, когда на улице холодно, а Leaf теряет даже больше, чем в среднем. Автомобиль должен быть эффективным. Вы же не хотите застрять в Leaf, когда усилия на скользкой дороге растут, и вы волнуетесь, что аккумулятора не хватит, чтобы добраться домой", — подытожила Мелани Муссон.

Ранее эксперты назвали самое надежное авто самого надежного бренда 2025 года. Также мы писали, как долго служат зимние шины на авто.

дороги авто Ford электрокары зима автомобиль електромобиль Nissan

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19:13 В Укргидрометцентре назвали, где завтра удержатся осадки

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:49 Не только астма — с какими болезнями органов дыхания не призовут

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