Непридатні в холод — авто, яких варто уникати взимку

Непридатні для зими та небезпечні в холод автомобілі
Взимку, навіть якщо снігу мало, надійний автомобіль — це необхідність. Ознайомтеся з переліком найбільш невдалих моделей для зимової їзди, щоб уникнути небезпечних ситуацій на слизьких дорогах.
З експертами спілкувався GOBankingRates.
2024 Chevrolet Camaro
- Ціна від 32 495 доларів
"Це фантастичний спортивний автомобіль з погляду продуктивності та стилю, але він не створений для холодної погоди. Система заднього приводу робить його схильним до ковзання на крижаних або засніжених дорогах. Його низький дорожній просвіт також збільшує ймовірність застрягти в глибокому снігу. Краще приберегти Camaro для їзди в гарну погоду, а взимку покластися на щось міцніше",— зазначив автомобільний експерт та директора з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда.
2025 Ford F-150 (задній привід)
- Ціна від 39 345 доларів
"Задньопривідні пікапи взагалі погано їздять по снігу. Як правило, кузов має дуже малу вагу, позаяк важкі робочі частини автомобіля знаходяться над передніми колесами. Плюс протягом багатьох років у F-150 виникало кілька проблем із надійністю, тому є великі шанси зіткнутися з механічною проблемою взимку", — сказала експертка з автомобільної промисловості CarInsurance Мелані Муссон.
2025 Nissan Leaf
- Ціна від 29 280 доларів
"Електромобілі втрачають значну частину свого запасу ходу, коли надворі холодно, а Leaf втрачає навіть більше, ніж у середньому. Автомобіль має бути ефективним. Ви ж не хочете застрягти в Leaf, коли рух на слизькій дорозі зростає, й ви хвилюєтеся, що акумулятора не вистачить, щоб дістатися додому", — підсумувала Мелані Муссон.
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