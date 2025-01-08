Непридатні в холод — авто, яких варто уникати взимку

Chevrolet Camaro на слизькій зимній дорозі. Фото: theglobeandmail.com

Взимку, навіть якщо снігу мало, надійний автомобіль — це необхідність. Ознайомтеся з переліком найбільш невдалих моделей для зимової їзди, щоб уникнути небезпечних ситуацій на слизьких дорогах.

З експертами спілкувався GOBankingRates.

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2024 Chevrolet Camaro

Фото: motortrend.com

Ціна від 32 495 доларів

"Це фантастичний спортивний автомобіль з погляду продуктивності та стилю, але він не створений для холодної погоди. Система заднього приводу робить його схильним до ковзання на крижаних або засніжених дорогах. Його низький дорожній просвіт також збільшує ймовірність застрягти в глибокому снігу. Краще приберегти Camaro для їзди в гарну погоду, а взимку покластися на щось міцніше",— зазначив автомобільний експерт та директора з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда.

2025 Ford F-150 (задній привід)

Фото: Ford

Ціна від 39 345 доларів

"Задньопривідні пікапи взагалі погано їздять по снігу. Як правило, кузов має дуже малу вагу, позаяк важкі робочі частини автомобіля знаходяться над передніми колесами. Плюс протягом багатьох років у F-150 виникало кілька проблем із надійністю, тому є великі шанси зіткнутися з механічною проблемою взимку", — сказала експертка з автомобільної промисловості CarInsurance Мелані Муссон.

2025 Nissan Leaf

Фото: Nissan

Ціна від 29 280 доларів

"Електромобілі втрачають значну частину свого запасу ходу, коли надворі холодно, а Leaf втрачає навіть більше, ніж у середньому. Автомобіль має бути ефективним. Ви ж не хочете застрягти в Leaf, коли рух на слизькій дорозі зростає, й ви хвилюєтеся, що акумулятора не вистачить, щоб дістатися додому", — підсумувала Мелані Муссон.

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