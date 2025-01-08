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Непридатні для зими та небезпечні в холод автомобілі

8 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Непридатні в холод — авто, яких варто уникати взимку
Chevrolet Camaro на слизькій зимній дорозі. Фото: theglobeandmail.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Взимку, навіть якщо снігу мало, надійний автомобіль — це необхідність. Ознайомтеся з переліком найбільш невдалих моделей для зимової їзди, щоб уникнути небезпечних ситуацій на слизьких дорогах.

З експертами спілкувався GOBankingRates.

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2024 Chevrolet Camaro

2024 Chevrolet Camaro
Фото: motortrend.com
  • Ціна від 32 495 доларів

"Це фантастичний спортивний автомобіль з погляду продуктивності та стилю, але він не створений для холодної погоди. Система заднього приводу робить його схильним до ковзання на крижаних або засніжених дорогах. Його низький дорожній просвіт також збільшує ймовірність застрягти в глибокому снігу. Краще приберегти Camaro для їзди в гарну погоду, а взимку покластися на щось міцніше",— зазначив автомобільний експерт та директора з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда.

2025 Ford F-150 (задній привід)

2025 Ford F-150 (задній привід)
Фото: Ford
  • Ціна від 39 345 доларів

"Задньопривідні пікапи взагалі погано їздять по снігу. Як правило, кузов має дуже малу вагу, позаяк важкі робочі частини автомобіля знаходяться над передніми колесами. Плюс протягом багатьох років у F-150 виникало кілька проблем із надійністю, тому є великі шанси зіткнутися з механічною проблемою взимку", — сказала експертка з автомобільної промисловості CarInsurance Мелані Муссон.

2025 Nissan Leaf

2025 Nissan Leaf
Фото: Nissan
  • Ціна від 29 280 доларів

"Електромобілі втрачають значну частину свого запасу ходу, коли надворі холодно, а Leaf втрачає навіть більше, ніж у середньому. Автомобіль має бути ефективним. Ви ж не хочете застрягти в Leaf, коли рух на слизькій дорозі зростає, й ви хвилюєтеся, що акумулятора не вистачить, щоб дістатися додому", — підсумувала Мелані Муссон.

Раніше експерти назвали найнадійніше авто найнадійнішого бренду 2025 року. Також ми писали, як довго служать зимові шини на авто.

дороги авто Ford електрокари зима автомобіль електромобіль Nissan

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19:48 ШІ показав Титанік на дні океану та його сучасний вигляд

19:28 Яку зброю можуть використовувати цивільні українці під час війни

19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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