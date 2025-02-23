Почему в салон авто заходит холодный воздух во время поворота

Водитель. Фото: drivertrainer.org

Во время поездки на автомобиле зимой, несмотря на включенное отопление, при повороте из вентиляционных отверстий внезапно выходит холодный воздух. Является ли это поводом для беспокойства водителя?

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Почему появляется холод

Теоретически в автомобиле с неповрежденными системами отопления и вентиляции теплый воздух должен быть постоянным элементом комфорта водителя и пассажиров. На практике, особенно во время резких поворотов, водители могут почувствовать приток холодного воздуха внутри автомобиля. Интересно, что это явление не вызвано неисправностью в работе вентиляционных каналов.

Оказывается, динамичные повороты могут привести к тому, что воздух, который не нагрелся в испарителе, начинает выжимать тепло из салона, создавая разницу давления. Дополнительным фактором является разница температур снаружи и воздуха, заданного в системе кондиционирования. Это явление является естественным, а не следствием неисправности системы отопления.

Как предотвратить холодный воздух

Чтобы минимизировать влияние неожиданного холодного воздуха, рекомендуется отрегулировать вентиляционные отверстия так, чтобы теплый воздух не направлялся непосредственно на пассажиров автомобиля. Более осторожное прохождение поворотов также может помочь избежать этого явления.

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