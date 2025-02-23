Чому під час повороту в салон авто заходить холодне повітря

Водійка. Фото: drivertrainer.org

Під час поїздки на автомобілі взимку, попри увімкнене опалення, під час повороту з вентиляційних отворів раптово виходить холодне повітря. Чи є це приводом для занепокоєння водія?

Про це повідомив Auto Swiat.

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Чому з’являється холод

Теоретично в автомобілі з неушкодженими системами опалення та вентиляції тепле повітря має бути постійним елементом комфорту водія та пасажирів. На практиці, особливо під час різких поворотів, водії можуть відчути приплив холодного повітря всередині автомобіля. Цікаво, що це явище не викликано несправністю в роботі вентиляційних каналів.

Виявляється, динамічні повороти можуть призвести до того, що повітря, яке не нагрілося у випарнику, починає витискати тепло з салону, створюючи різницю тиску. Додатковим фактором є різниця температур зовні та повітря, заданого в системі кондиціонування. Це явище є природним, а не наслідком несправності системи опалення.

Як запобігти холодному повітрю

Щоб мінімізувати вплив неочікуваного холодного повітря, рекомендується відрегулювати вентиляційні отвори так, щоб тепле повітря не спрямовувалося безпосередньо на пасажирів автомобіля. Обережніше проходження поворотів також може допомогти уникнути цього явища.

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