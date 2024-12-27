Проблеми з прогріванням салону авто взимку — три способи покращити комфорт

Водій взимку. Фото: freepik.com

Їздити у крижаній машині взимку неприємно й водіям, й пасажирам. При цьому автомобілісти часто самі припускаються помилок, через які салон автомобіля прогрівається дуже довго.

Про це написав Avtopilot.

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Помірний обігрів

Багато водіїв виставляють максимальну температуру обігрівача, сподіваючись швидше прогріти салон, проте це неефективно. Система опалення працює оптимально лише при температурі охолоджувальної рідини близько 50°C. Замість цього спочатку дайте двигуну прогрітися, а потім поступово підвищуйте температуру обігрівача.

Рециркуляція повітря

Деякі водії не вмикають режим рециркуляції, який дозволяє обігрівачу використовувати тепле повітря з салону. Забір холодного повітря уповільнює нагрівання. Встановіть рециркуляцію для швидшого прогріву.

Прогрівання двигуна під час руху

Деякі водії вважають, що двигун потрібно прогрівати на місці, але це менш ефективно. Рекомендується почати рух на низьких обертах після кількох хвилин роботи двигуна для швидшого прогріву охолоджувальної рідини та підвищення ефективність опалення салону.

Раніше ми писали, чому не варто вмикати опалення авто в заторі. Також повідомляли, який штраф за керування авто у верхньому одязі.