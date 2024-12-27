Проблемы с прогреванием салона авто зимой — три способа улучшить комфорт

Водитель зимой. Фото: freepik.com

Ездить в ледяной машине зимой неприятно и водителям, и пассажирам. При этом автомобилисты часто сами допускают ошибки, из-за которых салон автомобиля прогревается очень долго.

Об этом написал Avtopilot.

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Умеренный обогрев

Многие водители выставляют максимальную температуру обогревателя, надеясь побыстрее прогреть салон, однако это неэффективно. Система отопления работает оптимально только при температуре охлаждающей жидкости около 50°C. Вместо этого сначала дайте двигателю прогреться, а затем постепенно повышайте температуру отопителя.

Рециркуляция воздуха

Некоторые водители не включают режим рециркуляции, позволяющий обогревателю использовать теплый воздух из салона. Забор холодного воздуха замедляет нагрев. Установите рециркуляцию для более быстрого прогрева.

Прогрев двигателя во время движения

Некоторые водители полагают, что двигатель нужно прогревать на месте, но это менее эффективно. Рекомендуется начать движение на низких оборотах после нескольких минут работы двигателя для более быстрого прогрева охлаждающей жидкости и повышения эффективности отопления салона.

Ранее мы писали, почему не стоит включать отопление авто в пробке. Также сообщали, какой штраф за вождение авто в верхней одежде.