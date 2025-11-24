Що змінити в авто, щоб уникнути неприємностей взимку

Водій перевіряє колесо. Фото: freepik.com

Різка зміна погоди та перші морози вимагають від водіїв підготовки автомобіля до складних умов експлуатації. Несправності акумулятора, шин або системи опалення можуть не лише створити незручності, але й призвести до серйозних проблем на дорозі.

Гума та гальмівна система

Літня гума твердне при температурі нижче +7°C й значно втрачає зчеплення, тому перехід на зимові шини обов'язковий. Але рекомендується перевірити їхній стан, адже зношений протектор не забезпечить безпеку на снігу чи ожеледиці. Також не слід забувати про справність запаски.

Паралельно необхідно приділити увагу гальмівній системі. Слід перевірити рівень та стан гальмівної рідини, позаяк вона має властивість накопичувати вологу, що знижує ефективність гальмування в мороз. Також важливо переконатися у відсутності затримок у роботі гальмівних механізмів.

Живлення та робочі рідини

Морози є найсерйознішим випробуванням для акумулятора. Низькі температури знижують його місткість, а густе мастило вимагає більше енергії для запуску двигуна. Рекомендується перевірити рівень заряду акумулятора та його клеми. Якщо батареї понад три-чотири роки, варто подумати про її заміну.

Всі робочі рідини мають відповідати зимовому сезону. Необхідно залити зимовий омивач скла, щоб уникнути замерзання форсунок та бачка, а також перевірити стан антифризу. Він не повинен мати домішок чи осадів, які можуть пошкодити систему охолодження. Крім того, варто звернути увагу на моторну оливу: для холодного клімату краще підходять мастила з меншою в'язкістю.

Опалення та освітлення

Життєво важливим елементом для зимової експлуатації є система опалення та вентиляції. Засмічений салонний фільтр чи несправний обігрівач не лише створює дискомфорт, а й не дає швидко усунути запотівання скла, що критично впливає на оглядовість.

Слід також перевірити освітлювальні прилади. Через короткий світловий день та часті опади, чисті й справні фари, задні ліхтарі та протитуманки є запорукою того, що автомобіль буде помітним на дорозі.

Зимовий набір

Окрім технічної підготовки, водіям радять покласти до багажника необхідний зимовий набір: дроти для "прикурювання", скребок, щітку для снігу, запас рідини-омивача, а також невелику лопату або мішок з піском/сіллю на випадок застрягання.