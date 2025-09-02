Почему производители говорят о ненужности прогрева мотора авто летом

Почему производители говорят, что прогрев мотора необязателен
Современные автопроизводители часто утверждают, что прогрев двигателя перед поездкой — это устаревший ритуал. Многие водители, особенно в теплое время года, прислушиваются к этим рекомендациям, садятся за руль и сразу трогаются с места. Однако опытные механики имеют другое мнение, объясняя, почему такой подход может стоить дорого в долгосрочной перспективе.
Скрытые мотивы
По мнению специалистов, заявления об отсутствии потребности в прогреве автомобиля по большей части продиктованы коммерческими интересами компаний, а не заботой о двигателе.
Современный мотор, который эксплуатируется без надлежащего прогрева, вполне способен без проблем отработать гарантийный срок. Однако после его окончания ускоренный износ деталей неизбежно приводит к частым и дорогостоящим ремонтам, что выгодно для бизнеса, а не для владельца авто.
Ключевой игрок
Главная причина, почему прогрев двигателя остается важным, — это масло. После длительной стоянки оно стекает в поддон, оставляя детали двигателя без надлежащей защиты.
Прогрев позволяет маслу равномерно распределиться по всем узлам и создать защитную пленку, что значительно уменьшает трение и износ. Это существенно продлевает срок службы двигателя.
Как правильно прогревать
Мотористы отмечают, что эта процедура не требует много времени. В зависимости от времени года, достаточно нескольких минут для достижения желаемого результата.
Основное правило — избегать высоких нагрузок в течение первых 5-7 минут после начала движения. За это время все системы автомобиля, включая двигатель и трансмиссию (автоматическую или механическую), достигают оптимальной рабочей температуры. Кроме того, важно плавно переключать передачи и избегать резких ускорений, чтобы не перегружать холодный автомобиль.
