Чому виробники наголошують на непотрібності прогріву мотора авто влітку

Водійка з ключем запалювання. Фото: freepik.com

Сучасні автовиробники часто стверджують, що прогрів двигуна перед поїздкою — це застарілий ритуал. Багато водіїв, особливо в теплу пору року, дослухаються до цих рекомендацій, сідають за кермо й одразу рушають з місця. Однак досвідчені механіки мають іншу думку, пояснюючи, чому такий підхід може коштувати дорого в довгостроковій перспективі.

Про це написав ZUBR.

Приховані мотиви

На думку фахівців, заяви про відсутність потреби в прогріві автомобіля здебільшого продиктовані комерційними інтересами компаній, а не турботою про двигун.

Сучасний мотор, який експлуатується без належного прогріву, цілком здатен без проблем відпрацювати гарантійний термін. Проте після його закінчення прискорений знос деталей неминуче призводить до частих та дорогих ремонтів, що вигідно для бізнесу, а не для власника авто.

Ключовий гравець

Головна причина, чому прогрівання двигуна залишається важливим, — це мастило. Після тривалої стоянки воно стікає в піддон, залишаючи деталі двигуна без належного захисту.

Прогрів дозволяє мастилу рівномірно розподілитися по всіх вузлах та створити захисну плівку, що значно зменшує тертя та знос. Це суттєво продовжує термін служби двигуна.

Як правильно прогрівати

Мотористи наголошують, що ця процедура не вимагає багато часу. Залежно від пори року, достатньо кількох хвилин для досягнення бажаного результату.

Основне правило — уникати високих навантажень протягом перших 5-7 хвилин після початку руху. За цей час всі системи автомобіля, включаючи двигун й трансмісію (автоматичну або механічну), досягають оптимальної робочої температури. Крім того, важливо плавно перемикати передачі та уникати різких прискорень, щоб не перевантажувати холодний автомобіль.