Почему уменьшили установку ГБО на авто в Украине в 2025 году

Газобаллонное оборудование. Фото: webshop-ua.intercars.eu

В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) установлено на 1229 легковых автомобилей в Украине. Это на 16,8% больше, чем было в июне, но существенно меньше, чем в прошлом году (на 41,8%). Эксперты назвали причины таких колебаний.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

В начале года автогаз стоил около 35 грн/л. После введения новых ставок акцизного сбора цены подскочили до 37 грн/л. Когда зимний пик прошел, розничная цена LPG постепенно снизилась до 34,4 грн/л.

Инфографика: eauto.org.ua

Марки для ГБО

Чаще всего ГБО устанавливали на автомобили Toyota. Японский производитель до сих пор оснащает немало моделей двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые легко инсталлировать газобаллонное оборудование.

Также среди лидеров — Jeep, Hyundai, Nissan. Все они в основном прибывают из США, и также оборудованы атмосферными двигателями.

К счастью, ВАЗ, который когда-то возглавлял этот рейтинг, скоро не попадет и в первую десятку — их становится все меньше в обороте, а парк ими больше не пополняется.

Инфографика: eauto.org.ua

Средний возраст марок, которые переоборудовали для работы на автогазе

Jeep — 7 лет Toyota — 12 Nissan — 12 Ford — 12 Mitsubishi — 14 Hyundai — 14 Renault — 16 Volkswagen — 17 Skoda — 18 ВАЗ — 25

Модели для ГБО

Чаще всего ГБО получал Nissan Rogue — "американец" с атмосферным двигателем.

В целом кроме машин из США, в ТОП-10 попали только Skoda Octavia (ранних версий с двигателями семейства MPI), Volkswagen Golf и Renault Megane, и примерно половина Volkswagen Passat, которые не прибыли в Украину из-за океана.