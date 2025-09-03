Видео
Почему в Украине уменьшаются инсталляции ГБО на автомобили

Почему в Украине уменьшаются инсталляции ГБО на автомобили

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 15:20
Почему уменьшили установку ГБО на авто в Украине в 2025 году
Газобаллонное оборудование. Фото: webshop-ua.intercars.eu

В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) установлено на 1229 легковых автомобилей в Украине. Это на 16,8% больше, чем было в июне, но существенно меньше, чем в прошлом году (на 41,8%). Эксперты назвали причины таких колебаний.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Цены на автогаз

В начале года автогаз стоил около 35 грн/л. После введения новых ставок акцизного сбора цены подскочили до 37 грн/л. Когда зимний пик прошел, розничная цена LPG постепенно снизилась до 34,4 грн/л.

Динаміка інсталяцій ГБО на легкові авто в Україні
Инфографика: eauto.org.ua

Марки для ГБО

Чаще всего ГБО устанавливали на автомобили Toyota. Японский производитель до сих пор оснащает немало моделей двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые легко инсталлировать газобаллонное оборудование.

Также среди лидеров — Jeep, Hyundai, Nissan. Все они в основном прибывают из США, и также оборудованы атмосферными двигателями.

К счастью, ВАЗ, который когда-то возглавлял этот рейтинг, скоро не попадет и в первую десятку — их становится все меньше в обороте, а парк ими больше не пополняется.

Десять марок для ГБО в Україні
Инфографика: eauto.org.ua

Почему водителям стоит отказаться от ГБО в автомобиле

Как не убить двигатель авто с ГБО: советы механика

Проблемы, о которых забывают владельцы автомобилей с ГБО

  • Средний возраст марок, которые переоборудовали для работы на автогазе
  1. Jeep — 7 лет
  2. Toyota — 12
  3. Nissan — 12
  4. Ford — 12
  5. Mitsubishi — 14
  6. Hyundai — 14
  7. Renault — 16
  8. Volkswagen — 17
  9. Skoda — 18
  10. ВАЗ — 25

Модели для ГБО

Чаще всего ГБО получал Nissan Rogue — "американец" с атмосферным двигателем.

В целом кроме машин из США, в ТОП-10 попали только Skoda Octavia (ранних версий с двигателями семейства MPI), Volkswagen Golf и Renault Megane, и примерно половина Volkswagen Passat, которые не прибыли в Украину из-за океана.

ТОП-10 моделей для ГБО
Инфографика: eauto.org.ua

авто автомобиль сжиженный газ автогаз Volkswagen Nissan Toyota статистика
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
