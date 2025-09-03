Почему уменьшили установку ГБО на авто в Украине в 2025 году

Почему в Украине уменьшаются инсталляции ГБО на автомобили
В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) установлено на 1229 легковых автомобилей в Украине. Это на 16,8% больше, чем было в июне, но существенно меньше, чем в прошлом году (на 41,8%). Эксперты назвали причины таких колебаний.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Цены на автогаз
В начале года автогаз стоил около 35 грн/л. После введения новых ставок акцизного сбора цены подскочили до 37 грн/л. Когда зимний пик прошел, розничная цена LPG постепенно снизилась до 34,4 грн/л.
Марки для ГБО
Чаще всего ГБО устанавливали на автомобили Toyota. Японский производитель до сих пор оснащает немало моделей двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые легко инсталлировать газобаллонное оборудование.
Также среди лидеров — Jeep, Hyundai, Nissan. Все они в основном прибывают из США, и также оборудованы атмосферными двигателями.
К счастью, ВАЗ, который когда-то возглавлял этот рейтинг, скоро не попадет и в первую десятку — их становится все меньше в обороте, а парк ими больше не пополняется.
- Средний возраст марок, которые переоборудовали для работы на автогазе
- Jeep — 7 лет
- Toyota — 12
- Nissan — 12
- Ford — 12
- Mitsubishi — 14
- Hyundai — 14
- Renault — 16
- Volkswagen — 17
- Skoda — 18
- ВАЗ — 25
Модели для ГБО
Чаще всего ГБО получал Nissan Rogue — "американец" с атмосферным двигателем.
В целом кроме машин из США, в ТОП-10 попали только Skoda Octavia (ранних версий с двигателями семейства MPI), Volkswagen Golf и Renault Megane, и примерно половина Volkswagen Passat, которые не прибыли в Украину из-за океана.
