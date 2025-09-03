Чому зменшили встановлення ГБО на авто в Україні у 2025 році

Чому в Україні зменшуються інсталяції ГБО на автомобілі
У серпні 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) встановлене на 1229 легкових автомобілів в Україні. Це на 16,8% більше, ніж було у червні, але суттєво менше, ніж торік (на 41,8%). Експерти назвали причини таких коливань.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Ціни на автогаз
На початку року автогаз коштував близько 35 грн/л. Після запровадження нових ставок акцизного збору ціни підскочили до 37 грн/л. Коли зимовий пік минув, роздрібна ціна LPG поступово знизилася до 34,4 грн/л.
Марки для ГБО
Найчастіше ГБО встановлювали на автомобілі Toyota. Японський виробник досі оснащує чимало моделей двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко інсталювати газобалонне обладнання.
Також серед лідерів — Jeep, Hyundai, Nissan. Всі вони переважно прибувають зі США, й також обладнані атмосферними двигунами.
На щастя, ВАЗ, який колись очолював цей рейтинг, скоро не потрапить й у першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк ними більше не поповнюється.
- Середній вік марок, які переобладнували для роботи на автогазі
- Jeep — 7 років
- Toyota — 12
- Nissan — 12
- Ford — 12
- Mitsubishi — 14
- Hyundai — 14
- Renault — 16
- Volkswagen — 17
- Skoda — 18
- ВАЗ — 25
Моделі для ГБО
Найчастіше ГБО отримував Nissan Rogue — "американець" з атмосферним двигуном.
Загалом окрім машин з США, в ТОП-10 потрапили лише Skoda Octavia (ранніх версій з двигунами сімейства MPI), Volkswagen Golf та Renault Megane, й приблизно половина Volkswagen Passat, які не прибули в Україну із-за океану.
