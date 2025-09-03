Відео
Чому в Україні зменшуються інсталяції ГБО на автомобілі

Чому в Україні зменшуються інсталяції ГБО на автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 15:20
Чому зменшили встановлення ГБО на авто в Україні у 2025 році
Газобалонне обладнання. Фото: webshop-ua.intercars.eu

У серпні 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) встановлене на 1229 легкових автомобілів в Україні. Це на 16,8% більше, ніж було у червні, але суттєво менше, ніж торік (на 41,8%). Експерти назвали причини таких коливань.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Ціни на автогаз

На початку року автогаз коштував близько 35 грн/л. Після запровадження нових ставок акцизного збору ціни підскочили до 37 грн/л. Коли зимовий пік минув, роздрібна ціна LPG поступово знизилася до 34,4 грн/л.

Динаміка інсталяцій ГБО на легкові авто в Україні
Інфографіка: eauto.org.ua

Марки для ГБО

Найчастіше ГБО встановлювали на автомобілі Toyota. Японський виробник досі оснащує чимало моделей двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко інсталювати газобалонне обладнання.

Також серед лідерів — Jeep, Hyundai, Nissan. Всі вони переважно прибувають зі США, й також обладнані атмосферними двигунами.

На щастя, ВАЗ, який колись очолював цей рейтинг, скоро не потрапить й у першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк ними більше не поповнюється.

Десять марок для ГБО в Україні
Інфографіка: eauto.org.ua

Чому водіям варто відмовитися від ГБО в автомобілі

Як не вбити двигун авто з ГБО: поради механіка

Проблеми, про які забувають власники автомобілів з ГБО

  • Середній вік марок, які переобладнували для роботи на автогазі
  1. Jeep — 7 років
  2. Toyota — 12
  3. Nissan — 12
  4. Ford — 12
  5. Mitsubishi — 14
  6. Hyundai — 14
  7. Renault — 16
  8. Volkswagen — 17
  9. Skoda — 18
  10. ВАЗ — 25

Моделі для ГБО

Найчастіше ГБО отримував Nissan Rogue — "американець" з атмосферним двигуном.

Загалом окрім машин з США, в ТОП-10 потрапили лише Skoda Octavia (ранніх версій з двигунами сімейства MPI), Volkswagen Golf та Renault Megane, й приблизно половина Volkswagen Passat, які не прибули в Україну із-за океану.

ТОП-10 моделей для ГБО
Інфографіка: eauto.org.ua

авто автомобіль зріджений газ автогаз Volkswagen Nissan Toyota статистика
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
