Чому зменшили встановлення ГБО на авто в Україні у 2025 році

У серпні 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) встановлене на 1229 легкових автомобілів в Україні. Це на 16,8% більше, ніж було у червні, але суттєво менше, ніж торік (на 41,8%). Експерти назвали причини таких коливань.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Ціни на автогаз

На початку року автогаз коштував близько 35 грн/л. Після запровадження нових ставок акцизного збору ціни підскочили до 37 грн/л. Коли зимовий пік минув, роздрібна ціна LPG поступово знизилася до 34,4 грн/л.

Марки для ГБО

Найчастіше ГБО встановлювали на автомобілі Toyota. Японський виробник досі оснащує чимало моделей двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко інсталювати газобалонне обладнання.

Також серед лідерів — Jeep, Hyundai, Nissan. Всі вони переважно прибувають зі США, й також обладнані атмосферними двигунами.

На щастя, ВАЗ, який колись очолював цей рейтинг, скоро не потрапить й у першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк ними більше не поповнюється.

Середній вік марок, які переобладнували для роботи на автогазі

Jeep — 7 років Toyota — 12 Nissan — 12 Ford — 12 Mitsubishi — 14 Hyundai — 14 Renault — 16 Volkswagen — 17 Skoda — 18 ВАЗ — 25

Моделі для ГБО

Найчастіше ГБО отримував Nissan Rogue — "американець" з атмосферним двигуном.

Загалом окрім машин з США, в ТОП-10 потрапили лише Skoda Octavia (ранніх версій з двигунами сімейства MPI), Volkswagen Golf та Renault Megane, й приблизно половина Volkswagen Passat, які не прибули в Україну із-за океану.