ГБО для авто — полезные советы, как правильно использовать

Газобаллонное оборудование (ГБО) уже давно стало популярной альтернативой традиционному топливу. Оно помогает экономить на бензине или дизеле и одновременно уменьшает влияние на окружающую среду. Но эксплуатация авто с ГБО имеет свои особенности.

Особенности ГБО

Система состоит из многих компонентов: баллона для хранения газа, редуктора, который снижает давление, форсунок и трубопроводов и электроники, управляющей подачей топлива. Каждая из этих деталей нуждается в регулярной диагностике и обслуживании. Особое внимание нужно уделять баллону, ведь он работает под высоким давлением. В соответствии с правилами безопасности, его следует проверять каждые 2-3 года. Игнорирование этого может создать не только технические, но и юридические проблемы при прохождении техосмотра.

Выбор поколения оборудования

ГБО 4-го поколения — оптимальное решение для авто с распределенным впрыском. Газ в таких системах подается через отдельные форсунки, а управляет ими электронный блок. Это оборудование доступно, простое в обслуживании и подходит для большинства машин, выпущенных до середины 2010-х годов. Однако оно абсолютно не совместимо с современными двигателями с прямым впрыском.

ГБО 5-го поколения — более современная система, которая позволяет подавать газ в жидком состоянии во впускной тракт или даже в камеру сгорания. Она работает с новыми двигателями (FSI, TSI, GDI и другие). Но здесь есть нюанс, так как газ не всегда может полностью заменить бензин. Чтобы избежать перегрева форсунок и клапанов, система подает топливо в смешанном режиме — частично газ, частично бензин. Поэтому экономия получается неполной, а затраты на установку значительно выше.

Правила для владельцев авто с ГБО

Владельцам авто с газобаллонным оборудованием следует придерживаться нескольких важных правил. Прежде всего устанавливать систему нужно только в сертифицированных сервисах, ведь это гарантирует правильный монтаж и настройку.

Не менее важно регулярно проходить диагностику: проверка баллона и герметичности системы должна проводиться минимум раз в 2-3 года, а лучше — еще чаще. Водителям следует контролировать настройки электроники, ведь периодическое программное обучение системы помогает сохранить мощность двигателя и снизить расход.

В холодное время года авто стоит запускать на бензине, а уже после прогрева переходить на газ — современные системы с автоматическим переключением значительно упрощают этот процесс. Отдельное внимание нужно уделять герметичности: даже мелкие трещины или попадание влаги могут вызвать утечку газа и создать опасность, поэтому специалисты советуют проверять систему на утечки хотя бы раз в несколько месяцев.

Также важно оптимизировать работу двигателя, настраивая систему так, чтобы газ максимально заменял бензин во время движения, что позволяет уменьшить нагрузку на мотор и сократить количество вредных выбросов.

И наконец, установку ГБО нужно официально оформлять — это не только обезопасит от штрафов, но и существенно облегчит дальнейшую продажу автомобиля.

