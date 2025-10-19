Как USB-порт может навредить автомобилю

USB-порт в авто. Фото: findarticles.com

Порты USB в автомобилях удобны, но не каждое устройство стоит подключать к ним, ведь неподходящее оборудование может повредить электронику или разрядить аккумулятор. Чего следует избегать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Об этом написал Moto.

Реклама

Читайте также:

Уровни опасности

Стандартные порты в авто имеют существенно ограниченную мощность (обычно USB 2.0 — 2,5 Вт, USB 3.0 — около 4 Вт). Они не предназначены для быстрой зарядки современных устройств с поддержкой USB Power Delivery (PD).

Следует избегать устройств высокой мощности. Подключение ноутбуков, планшетов или игровых консолей, требующих 20 Вт и более, может перегрузить электрическую систему. В худшем случае, это может разрядить аккумулятор быстрее, чем генератор успеет его зарядить, особенно если двигатель выключен.

Не создавайте в автомобиле USB-хабы. Их использование для одновременной зарядки нескольких устройств создает чрезмерную нагрузку на одну электрическую цепь. Это несет риск перегорания предохранителей или нарушением работы мультимедийной системы.

Также читайте:

Как водителю в Германии разрешено пользоваться телефоном

Почему крепить смартфон по центру панели авто является плохой идеей

Какой штраф водителям за мобильный телефон в 2025 году

Безопасное решение

Для зарядки мощных устройств используйте сертифицированные адаптеры, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Они обычно обеспечивают более высокую мощность и имеют встроенную защиту от перенапряжения. Всегда проверяйте инструкцию по эксплуатации относительно лимитов портов и обязательно отсоединяйте все кабели, если оставляете автомобиль на длительное время, чтобы избежать постепенного разряда аккумулятора.