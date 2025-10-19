Видео
Дата публикации 19 октября 2025 09:45
обновлено: 17:54
Как USB-порт может навредить автомобилю
USB-порт в авто. Фото: findarticles.com

Порты USB в автомобилях удобны, но не каждое устройство стоит подключать к ним, ведь неподходящее оборудование может повредить электронику или разрядить аккумулятор. Чего следует избегать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Об этом написал Moto.

Безопасное решение

Для зарядки мощных устройств используйте сертифицированные адаптеры, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Они обычно обеспечивают более высокую мощность и имеют встроенную защиту от перенапряжения. Всегда проверяйте инструкцию по эксплуатации относительно лимитов портов и обязательно отсоединяйте все кабели, если оставляете автомобиль на длительное время, чтобы избежать постепенного разряда аккумулятора.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
