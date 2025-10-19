Як USB-порт може нашкодити автомобілю

USB-порт в авто. Фото: findarticles.com

Порти USB в автомобілях зручні, але не кожен пристрій варто підключати до них, адже невідповідне обладнання може пошкодити електроніку або розрядити акумулятор. Чого слід уникати, щоб не потрапити на дорогий ремонт.

Рівні небезпеки

Стандартні порти в авто мають суттєво обмежену потужність (зазвичай USB 2.0 — 2,5 Вт, USB 3.0 — близько 4 Вт). Вони не призначені для швидкого заряджання сучасних пристроїв з підтримкою USB Power Delivery (PD).

Варто уникати пристроїв високої потужності. Підключення ноутбуків, планшетів чи ігрових консолей, які потребують 20 Вт і більше, може перевантажити електричну систему. У гіршому випадку, це може розрядити акумулятор швидше, ніж генератор встигне його зарядити, особливо якщо двигун вимкнений.

Не створюйте в автомобілі USB-хаби. Їх використання для одночасної зарядки кількох пристроїв створює надмірне навантаження на одне електричне коло. Це несе ризик перегорання запобіжників або порушенням роботи мультимедійної системи.

Безпечне рішення

Для заряджання потужних пристроїв використовуйте сертифіковані адаптери, які підключаються до гнізда прикурювача. Вони зазвичай забезпечують вищу потужність і мають вбудований захист від перенапруги. Завжди перевіряйте інструкцію з експлуатації щодо лімітів портів та обов’язково від’єднуйте всі кабелі, якщо залишаєте автомобіль на тривалий час, щоб уникнути поступового розряду акумулятора.