Головна Авто Чому USB-порт може нашкодити автомобілю

Чому USB-порт може нашкодити автомобілю

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:45
Оновлено: 17:54
Як USB-порт може нашкодити автомобілю
USB-порт в авто. Фото: findarticles.com

Порти USB в автомобілях зручні, але не кожен пристрій варто підключати до них, адже невідповідне обладнання може пошкодити електроніку або розрядити акумулятор. Чого слід уникати, щоб не потрапити на дорогий ремонт.

Про це написав Moto.

Безпечне рішення

Для заряджання потужних пристроїв використовуйте сертифіковані адаптери, які підключаються до гнізда прикурювача. Вони зазвичай забезпечують вищу потужність і мають вбудований захист від перенапруги. Завжди перевіряйте інструкцію з експлуатації щодо лімітів портів та обов’язково від’єднуйте всі кабелі, якщо залишаєте автомобіль на тривалий час, щоб уникнути поступового розряду акумулятора.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
