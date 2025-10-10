Телефон за кермом у Німеччині: правила, що рятують водія від штрафу

Як водію в Німеччині дозволено користуватися телефоном
У Німеччині діють одні з найсуворіших правил у Європі щодо користування мобільними пристроями під час водіння. Поліція регулярно проводить рейди, а штрафи за порушення можуть бути значними. Українським водіям, які перебувають у Німеччині, варто знати ключові обмеження, щоб уникнути фінансових втрат та проблем із законом.
Що категорично заборонено
За німецькими правилами, водій не має права брати в руки будь-який електронний пристрій, що служить для комунікації, інформації чи організації, поки транспортний засіб рухається або стоїть у заторі з працюючим двигуном.
- Тримати телефон у руках. Заборонено навіть просто взяти пристрій, щоб відхилити вхідний дзвінок або подивитися на час.
- Писати або читати повідомлення. Навіть швидкий перегляд SMS чи месенджерів є порушенням.
- Використання інших пристроїв. Заборона поширюється на планшети, смартгодинники, VR-окуляри тощо.
- Навіть під час зупинки. Не можна брати телефон у руки під час затору, на світлофорі чи на залізничному переїзді, якщо двигун не був вимкнений вручну (наприклад, у машинах без функції Start-Stop).
Навіть коротке натискання на екран без використання системи hands-free вважається прямим порушенням закону.
Що дозволено водіям
- Руки мають залишатися на кермі, а увага — на дорозі. Дозволено лише ті дії, які не вимагають фізичного контакту з телефоном.
- Розмовляти дозволено лише через гарнітуру, Bluetooth або гучний зв'язок (hands-free).
- Можна користуватися навігатором або функцією навігації на телефоні, якщо пристрій надійно закріплений у тримачі на приладовій панелі чи склі.
- Дозволено використання голосових команд або функцій, які читають повідомлення вголос.
Штрафи та бали
Порушення правил користування телефоном карається значними штрафами та нарахуванням штрафних балів у Центральному реєстрі дорожнього руху (KBA).
- Базове порушення (телефон у руках): 100 євро та 1 штрафний бал.
- Створення небезпечної ситуації (наприклад, різке гальмування): 150 євро, 2 штрафні бали та можливе позбавлення прав.
- Спричинення аварії: 200 євро та позбавлення водійських прав.
- Для велосипедиста (телефон у руках): 55 євро.
Найкращий спосіб уникнути штрафів й небезпечних ситуацій — це завжди користуватися лише системою hands-free та встановлювати телефон у спеціальний тримач.
