Головна Авто Як водію в Німеччині дозволено користуватися телефоном

Як водію в Німеччині дозволено користуватися телефоном

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:20
Телефон за кермом у Німеччині: правила, що рятують водія від штрафу
Водій з телефоном. Фото: freepik.com

У Німеччині діють одні з найсуворіших правил у Європі щодо користування мобільними пристроями під час водіння. Поліція регулярно проводить рейди, а штрафи за порушення можуть бути значними. Українським водіям, які перебувають у Німеччині, варто знати ключові обмеження, щоб уникнути фінансових втрат та проблем із законом.

Про це повідомила спільнота "Германия | Німеччина | Украина"

Читайте також:

Що категорично заборонено

За німецькими правилами, водій не має права брати в руки будь-який електронний пристрій, що служить для комунікації, інформації чи організації, поки транспортний засіб рухається або стоїть у заторі з працюючим двигуном.

  • Тримати телефон у руках. Заборонено навіть просто взяти пристрій, щоб відхилити вхідний дзвінок або подивитися на час.
  • Писати або читати повідомлення. Навіть швидкий перегляд SMS чи месенджерів є порушенням.
  • Використання інших пристроїв. Заборона поширюється на планшети, смартгодинники, VR-окуляри тощо.
  • Навіть під час зупинки. Не можна брати телефон у руки під час затору, на світлофорі чи на залізничному переїзді, якщо двигун не був вимкнений вручну (наприклад, у машинах без функції Start-Stop).

Навіть коротке натискання на екран без використання системи hands-free вважається прямим порушенням закону.

Також читайте:

Чим небезпечна зарядка телефона в автомобілі

10 обов'язкових функцій для автомобіля

Чому кріпити смартфон по центру панелі авто є поганою ідеєю

Що дозволено водіям

  • Руки мають залишатися на кермі, а увага — на дорозі. Дозволено лише ті дії, які не вимагають фізичного контакту з телефоном.
  • Розмовляти дозволено лише через гарнітуру, Bluetooth або гучний зв'язок (hands-free).
  • Можна користуватися навігатором або функцією навігації на телефоні, якщо пристрій надійно закріплений у тримачі на приладовій панелі чи склі.
  • Дозволено використання голосових команд або функцій, які читають повідомлення вголос.

Штрафи та бали

Порушення правил користування телефоном карається значними штрафами та нарахуванням штрафних балів у Центральному реєстрі дорожнього руху (KBA).

  • Базове порушення (телефон у руках): 100 євро та 1 штрафний бал.
  • Створення небезпечної ситуації (наприклад, різке гальмування): 150 євро, 2 штрафні бали та можливе позбавлення прав.
  • Спричинення аварії: 200 євро та позбавлення водійських прав.
  • Для велосипедиста (телефон у руках): 55 євро.

Найкращий спосіб уникнути штрафів й небезпечних ситуацій — це завжди користуватися лише системою hands-free та встановлювати телефон у спеціальний тримач.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
