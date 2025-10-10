Телефон за рулем в Германии: правила, спасающие водителя от штрафа

Водитель с телефоном. Фото: freepik.com

В Германии действуют одни из самых строгих правил в Европе относительно пользования мобильными устройствами во время вождения. Полиция регулярно проводит рейды, а штрафы за нарушение могут быть значительными. Украинским водителям, которые находятся в Германии, следует знать ключевые ограничения, чтобы избежать финансовых потерь и проблем с законом.

Что категорически запрещено

По немецким правилам, водитель не имеет права брать в руки любое электронное устройство, служащее для коммуникации, информации или организации, пока транспортное средство движется или стоит в пробке с работающим двигателем.

Держать телефон в руках. Запрещено даже просто взять устройство, чтобы отклонить входящий звонок или посмотреть на время.

Даже короткое нажатие на экран без использования системы hands-free считается прямым нарушением закона.

Что разрешено водителям

Руки должны оставаться на руле, а внимание - на дороге. Разрешены только те действия, которые не требуют физического контакта с телефоном.

Разговаривать разрешено только через гарнитуру, Bluetooth или громкую связь (hands-free).

Можно пользоваться навигатором или функцией навигации на телефоне, если устройство надежно закреплено в держателе на приборной панели или стекле.

Разрешено использование голосовых команд или функций, которые читают сообщения вслух.

Штрафы и баллы

Нарушение правил пользования телефоном наказывается значительными штрафами и начислением штрафных баллов в Центральном реестре дорожного движения (KBA).

Базовое нарушение (телефон в руках): 100 евро и 1 штрафной балл.

100 евро и 1 штрафной балл. Создание опасной ситуации (например, резкое торможение): 150 евро, 2 штрафных балла и возможное лишение прав.

150 евро, 2 штрафных балла и возможное лишение прав. Причинение аварии: 200 евро и лишение водительских прав.

200 евро и лишение водительских прав. Для велосипедиста (телефон в руках): 55 евро.

Лучший способ избежать штрафов и опасных ситуаций — это всегда пользоваться только системой hands-free и устанавливать телефон в специальный держатель.