Телефон за рулем в Германии: правила, спасающие водителя от штрафа

Как водителю в Германии разрешено пользоваться телефоном
В Германии действуют одни из самых строгих правил в Европе относительно пользования мобильными устройствами во время вождения. Полиция регулярно проводит рейды, а штрафы за нарушение могут быть значительными. Украинским водителям, которые находятся в Германии, следует знать ключевые ограничения, чтобы избежать финансовых потерь и проблем с законом.
Об этом сообщило сообщество "Германия | Німеччина | Украина"
Что категорически запрещено
По немецким правилам, водитель не имеет права брать в руки любое электронное устройство, служащее для коммуникации, информации или организации, пока транспортное средство движется или стоит в пробке с работающим двигателем.
- Держать телефон в руках. Запрещено даже просто взять устройство, чтобы отклонить входящий звонок или посмотреть на время.
- Писать или читать сообщения. Даже быстрый просмотр SMS или мессенджеров является нарушением.
- Использование других устройств. Запрет распространяется на планшеты, смарт-часы, VR-очки и тому подобное.
- Даже во время остановки. Нельзя брать телефон в руки во время пробки, на светофоре или на железнодорожном переезде, если двигатель не был выключен вручную (например, в машинах без функции Start-Stop).
Даже короткое нажатие на экран без использования системы hands-free считается прямым нарушением закона.
Также читайте:
Чем опасна зарядка телефона в автомобиле
10 обязательных функций для автомобиля
Почему крепить смартфон по центру панели авто является плохой идеей
Что разрешено водителям
- Руки должны оставаться на руле, а внимание - на дороге. Разрешены только те действия, которые не требуют физического контакта с телефоном.
- Разговаривать разрешено только через гарнитуру, Bluetooth или громкую связь (hands-free).
- Можно пользоваться навигатором или функцией навигации на телефоне, если устройство надежно закреплено в держателе на приборной панели или стекле.
- Разрешено использование голосовых команд или функций, которые читают сообщения вслух.
Штрафы и баллы
Нарушение правил пользования телефоном наказывается значительными штрафами и начислением штрафных баллов в Центральном реестре дорожного движения (KBA).
- Базовое нарушение (телефон в руках): 100 евро и 1 штрафной балл.
- Создание опасной ситуации (например, резкое торможение): 150 евро, 2 штрафных балла и возможное лишение прав.
- Причинение аварии: 200 евро и лишение водительских прав.
- Для велосипедиста (телефон в руках): 55 евро.
Лучший способ избежать штрафов и опасных ситуаций — это всегда пользоваться только системой hands-free и устанавливать телефон в специальный держатель.
Читайте Новини.LIVE!