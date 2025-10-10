Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как водителю в Германии разрешено пользоваться телефоном

Как водителю в Германии разрешено пользоваться телефоном

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 15:20
Телефон за рулем в Германии: правила, спасающие водителя от штрафа
Водитель с телефоном. Фото: freepik.com

В Германии действуют одни из самых строгих правил в Европе относительно пользования мобильными устройствами во время вождения. Полиция регулярно проводит рейды, а штрафы за нарушение могут быть значительными. Украинским водителям, которые находятся в Германии, следует знать ключевые ограничения, чтобы избежать финансовых потерь и проблем с законом.

Об этом сообщило сообщество "Германия | Німеччина | Украина"

Реклама
Читайте также:

Что категорически запрещено

По немецким правилам, водитель не имеет права брать в руки любое электронное устройство, служащее для коммуникации, информации или организации, пока транспортное средство движется или стоит в пробке с работающим двигателем.

  • Держать телефон в руках. Запрещено даже просто взять устройство, чтобы отклонить входящий звонок или посмотреть на время.
  • Писать или читать сообщения. Даже быстрый просмотр SMS или мессенджеров является нарушением.
  • Использование других устройств. Запрет распространяется на планшеты, смарт-часы, VR-очки и тому подобное.
  • Даже во время остановки. Нельзя брать телефон в руки во время пробки, на светофоре или на железнодорожном переезде, если двигатель не был выключен вручную (например, в машинах без функции Start-Stop).

Даже короткое нажатие на экран без использования системы hands-free считается прямым нарушением закона.

Также читайте:

Чем опасна зарядка телефона в автомобиле

10 обязательных функций для автомобиля

Почему крепить смартфон по центру панели авто является плохой идеей

Что разрешено водителям

  • Руки должны оставаться на руле, а внимание - на дороге. Разрешены только те действия, которые не требуют физического контакта с телефоном.
  • Разговаривать разрешено только через гарнитуру, Bluetooth или громкую связь (hands-free).
  • Можно пользоваться навигатором или функцией навигации на телефоне, если устройство надежно закреплено в держателе на приборной панели или стекле.
  • Разрешено использование голосовых команд или функций, которые читают сообщения вслух.

Штрафы и баллы

Нарушение правил пользования телефоном наказывается значительными штрафами и начислением штрафных баллов в Центральном реестре дорожного движения (KBA).

  • Базовое нарушение (телефон в руках): 100 евро и 1 штрафной балл.
  • Создание опасной ситуации (например, резкое торможение): 150 евро, 2 штрафных балла и возможное лишение прав.
  • Причинение аварии: 200 евро и лишение водительских прав.
  • Для велосипедиста (телефон в руках): 55 евро.

Лучший способ избежать штрафов и опасных ситуаций — это всегда пользоваться только системой hands-free и устанавливать телефон в специальный держатель.

Германия авто телефоны штраф штрафы смартфон автомобиль водители водитель мобильный телефон
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации