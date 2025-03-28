Украинским водителям в Евросоюзе станет сложнее

Водитель. Фото: freepik.com

В Евросоюзе разработали новую директиву, которая обязывает все страны-участницы изменить свое законодательство о получении и использовании водительских удостоверений. Нововведения должны вступить в силу в течение четырех лет и будут касаться всех водителей.

Об этом написал Autokult.

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Наказание за нарушение

Согласно действующему законодательству, наказания, наложенные на водителей в определенной стране, применяются только в пределах ее границ. Поэтому, если, например, польский водитель в Германии, совершил правонарушение, за которое его наказывают не только штрафом, но и конфискацией водительских прав, он не может управлять автомобилем в стране, где он совершил нарушение, в течение определенного периода времени. Впрочем, ничто не мешает такому водителю ездить в других странах.

Сейчас будет применяться взаимное признание наказаний. Согласно новым правилам, страна, где было наложено наказание, будет отправлять информацию о санкции властям страны, где водителю были выданы права. Но и это еще не конец. Страна, которая выдала лицензию, должна будет уведомить все страны ЕС о приостановлении ее действия. Все это для того, чтобы обеспечить соблюдение временного запрета на вождение во всем Евросоюзе и на родине водителя, совершившего правонарушение.

Когда вступит в силу

Проект должен быть официально утвержден Европарламентом и Еврокомиссией, которые отнеслись к директиве положительно, поэтому подписи — лишь вопрос времени.

Директива вступит в силу сразу после официального подписания обеими инстанциями, а затем страны-участницы ЕС имеют четыре года на адаптацию локального законодательства. В некоторых странах этот процесс будет происходить быстрее.

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