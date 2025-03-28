Українським водіям в Євросоюзі стане складніше

Водій. Фото: freepik.com

У Євросоюзі розробили нову директиву, яка зобов'язує всі країни-учасниці змінити своє законодавство щодо отримання та використання водійських посвідчень. Нововведення мають набути чинності протягом чотирьох років та стосуватимуться усіх водіїв.

Про це написав Autokult.

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Покарання за порушення

Згідно з чинним законодавством, покарання, накладені на водіїв у певній країні, застосовуються лише в межах її кордонів. Тому, якщо, наприклад, польський водій у Німеччині, вчинив правопорушення, за яке його карають не лише штрафом, але й конфіскацією водійських прав, він не може керувати автомобілем у країні, де він скоїв порушення, протягом визначеного періоду часу. Втім, ніщо не заважає такому водієві їздити в інших країнах.

Наразі застосовуватиметься взаємне визнання покарань. Згідно з новими правилами, країна, де було накладено покарання, надсилатиме інформацію про санкцію владі країни, де водієві були видані права. Але й це ще не кінець. Країна, яка видала ліцензію, повинна буде повідомити усі країни ЄС про призупинення її дії. Все це для того, щоб забезпечити дотримання тимчасової заборони на водіння в усьому Євросоюзі та на батьківщині водія, який вчинив правопорушення.

Коли набуде чинності

Проєкт має бути офіційно затверджений Європарламентом та Єврокомісією, які поставилися до директиви позитивно, тож підписи — лише питання часу.

Директива набуде чинності відразу після офіційного підписання обома інстанціями, а потім країни-учасниці ЄС мають чотири роки на адаптацію локального законодавства. У деяких країнах цей процес відбуватиметься швидше.

Раніше ми писали, скільки коштують права на водіння вантажівки в Німеччині. Також пояснювали, за що у Польщі можуть забрати водійські права назавжди.