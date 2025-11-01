Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли покупать автозапчасти с пометкой Private Label

Стоит ли покупать автозапчасти с пометкой Private Label

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 09:35
обновлено: 09:33
Автозапчасти с пометкой Private Label: стоит ли их покупать
Автозапчасти. Фото: freepik.com

В магазинах автозапчастей все чаще встречаются детали с маркировкой Private Label (собственная торговая марка). Для конечного потребителя это означает значительные колебания качества, ведь поставщик может менять заводы-производители от партии к партии.

Об этом написал AvtoTO.

Реклама
Читайте также:

Что такое Private Label

Это запчасти, изготовленные сторонними заводами по заказу конкретной компании-продавца (крупной сети, импортера или СТО), которая не является производителем. Цель такой схемы — снижение затрат, контроль прибыли и формирование более привлекательных ценовых предложений.

  • Бренд Private Label не имеет собственных заводов, а лишь заказывает производство по определенной спецификации (требования к сырью, допуски, упаковка).
  • Private Label бренды не обязаны указывать реального производителя на упаковке. Запчасть может быть изготовлена как на известных заводах (например, линии Bosch или Hengst), так и на малоизвестных предприятиях в Китае или Турции.
  • Качество деталей может существенно отличаться от партии к партии, даже в рамках одной коробки. Покупатель не имеет возможности проверить, изготовлен ли, например, один фильтр на заводе Mahle, а другой — на неизвестном предприятии.
  • Заказчик (продавец) часто сам осуществляет упаковку, добавляет свой логотип и инструкцию. Это снижает затраты на маркетинг и позволяет продавать товар на 20-30% дешевле известных брендов.

Также читайте:

Рынок заполонили поддельные запчасти Mercedes

Почему Европа переживает бум подержанных запчастей для авто

Какова цена обслуживания подержанного Volkswagen Passat B7

Рекомендации для покупателей

Покупка запчастей Private Label имеет преимущества (ниже цена, выше доступность), но содержит существенные риски.

  • Информации о реальном производителе, тестировании или сертификации часто нет.
  • Если для простых деталей (фильтр, патрубок) риски минимальны, то для критических узлов (тормозные колодки, амортизаторы, элементы подвески) опасность возрастает из-за неизвестного качества материалов.

Водителям стоит внимательно подходить к выбору и не ориентироваться только на цену. Покупать Private Label стоит только у проверенных продавцов с максимально открытой политикой поставок. Если же происхождение товара не указано или качество деталей в разных партиях колеблется, лучше воздержаться от покупки.

авто проблемы советы автомобиль запчасти
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации