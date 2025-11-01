Відео
Дата публікації: 1 листопада 2025 09:35
Оновлено: 09:33
Автозапчастини з позначкою Private Label: чи варто їх купувати
Автозапчастини. Фото: freepik.com

В магазинах автозапчастин дедалі частіше трапляються деталі з маркуванням Private Label (власна торгова марка). Для кінцевого споживача це означає значні коливання якості, адже постачальник може змінювати заводи-виробники від партії до партії.

Про це написав AvtoTO.



Що таке Private Label

Це запчастини, виготовлені сторонніми заводами на замовлення конкретної компанії-продавця (великої мережі, імпортера або СТО), яка не є виробником. Мета такої схеми — зниження витрат, контроль прибутку та формування привабливіших цінових пропозицій.

  • Бренд Private Label не має власних заводів, а лише замовляє виробництво за певною специфікацією (вимоги до сировини, допуски, упаковка).
  • Private Label бренди не зобов'язані вказувати реального виробника на упаковці. Запчастина може бути виготовлена як на відомих заводах (наприклад, лінії Bosch чи Hengst), так і на маловідомих підприємствах у Китаї чи Туреччині.
  • Якість деталей може суттєво відрізнятися від партії до партії, навіть у рамках однієї коробки. Покупець не має змоги перевірити, чи виготовлений, наприклад, один фільтр на заводі Mahle, а інший — на невідомому підприємстві.
  • Замовник (продавець) часто сам здійснює упаковування, додає свій логотип та інструкцію. Це знижує витрати на маркетинг і дозволяє продавати товар на 20–30% дешевше за відомі бренди.



Рекомендації для покупців

Купівля запчастин Private Label має переваги (нижча ціна, вища доступність), але містить суттєві ризики.

  • Інформації про реального виробника, тестування чи сертифікацію часто немає.
  • Якщо для простих деталей (фільтр, патрубок) ризики мінімальні, то для критичних вузлів (гальмівні колодки, амортизатори, елементи підвіски) небезпека зростає через невідому якість матеріалів.

Водіям варто уважно підходити до вибору та не орієнтуватися лише на ціну. Купувати Private Label варто лише у перевірених продавців з максимально відкритою політикою постачання. Якщо ж походження товару не вказано або якість деталей у різних партіях коливається, краще утриматись від покупки.

авто проблеми поради автомобіль запчастини
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
